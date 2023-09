Max Pezzali, curiosità e retroscena sul cantante/ La passione per le motociclette, i fumetti, l’Inter e…

Max Pezzali, stasera “Circo Max” su Canale5: le curiosità su di lui

Questa sera andrà in onda Circo Max, una serata evento dedicata al concerto di Max Pezzali tenuto lo scorso 2 settembre a Roma, nella meravigliosa cornice del Circo Massimo. Un traguardo prestigioso nella carriera del cantautore e uno show che ha lasciato tutti senza parole, e che potremo rivivere stasera su Canale 5 in prima serata. Dagli 883 ad oggi, Pezzali ne ha fatta di strada e, grazie alle sue hit divenute icone della musica italiana, è ad oggi uno dei cantanti più amati di sempre, simbolo di una generazione intera.

Sono tantissime le curiosità su Max Pezzali, più o meno conosciute. Sappiamo, per esempio, che è un grande appassionato di motociclette. Il nome degli 883, infatti, deriva dal modello Sportster della Harley-Davidson, la cui cilindrata più piccola disponibile è di 883 cm cubi. Inoltrre, dal 2000 è socio azionario di una concessionaria autorizzata Harley-Davidson a Pavia. Ma non solo: 2015 ha aperto un bar posto proprio accanto alla concessionaria, con l’intenzione di fornire un servizio propedeutico ad essa.

Max Pezzali: la passione per i fumetti, Bruce Springsteen, l’Inter e…

Max Pezzali è anche un grande appassionato di fumetti, in particolare di quelli di supereroi della Marvel e della serie Rat-Man di Leo Ortolani. È anche un grande ammiratore del fumettista romano Zerocalcare e, a metà degli anni novanta ha pubblicato, in collaborazione con Ade Capone, un proprio fumetto, intitolato Gli anni d’oro, in cui erano protagonisti proprio gli 883. Si definisce inoltre un grande fan di Bruce Springsteen, che ha rappresentato un’importante fonte di ispirazione per la sua carriera musicale.

Celebre, poi, è la sua fede calcistica: Max Pezzali è un grande tifoso dell’Inter. Il 27 maggio 2007 ha cantato allo stadio Giuseppe Meazza per le celebrazioni del quindicesimo scudetto dell’Inter insieme ad altri artisti di fede nerazzurra. Inoltre, adora i tatuaggi e ne ha diversi, tra cui il nome di suo figlio. Infine, sul fronte privato, sappiamo che ha avuto un figlio di nome Hilo nel 2008, nato da una precedente relazione. Ad oggi è sposato con Debora Pelamatti dal 2019.











