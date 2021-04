Max Pezzali “Ero innamorato di Padma Lakshmi”/ Prima di sposare Debora Pelamatti…

Max Pezzali “Ero innamorato di Padma Lakshmi”

Max Pezzali torna a raccontare qualche aneddoto sulla sua vita dall’amicizia con Jovanotti a quella con J-Ax (con cui ha vissuto una giornata un po’ tamarra a bordo della loro moto pronti a consumare un panino con il salame lontano da casa) finendo poi alle donne e all’amore. Per anni ha fatto parte della categoria degli sfigati, anche un po’ nerd pronto a divorare i fumetti (che poi gli hanno cambiato la vita visto che il suo successo si incentrava proprio sull’Uomo ragno) e a guardare le serie tv sognando l’America, ma poi con il successo ottenuto con gli 883 tutto è cambiato, anche con le donne. Quelle modelle che tutti sognano finalmente lo cercavano tant’è che nella sua intervista al Corriere rivela che una volta aveva perso la testa per la modella, ora attivista e scrittrice, Padma Lakshmi: “Però ce n’era una che mi piaceva molto. Si chiamava Padma, era coltissima e cucinava pure bene. La conobbi a Pantelleria, girò un video con noi. Trascorremmo serate belle, a chiacchierare nei dammusi. Com’è finita? È finita che lei ha sposato Salman Rushdie”.

Max Pezzali e il matrimonio con Debora Pelamatti

Ne sarà stata felice la moglie Debora Pelamatti, la sua migliore amica che poi è diventata la sua donna quando decisero di punto in bianco “da oggi si cambia” lanciandosi in questa pericolosa relazione che rischiava di rovinare tutto andando male: “Sì, con mia moglie l’amore è venuto dopo una lunghissima amicizia. Un giorno ci siamo detti: bene, da adesso si cambia… La regola dell’amico? Diciamo che ci azzecca al novantasette per cento. E comunque con l’avanzare dell’età questa regola tende a funzionare sempre meno”, spiega parlando del fatto di aver sposato, alla fine, la donna a cui rivelava i suoi più intimi segreti.

