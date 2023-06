Max Pezzali, in arrivo su Sky “Hanno ucciso l’uomo ragno”/ Serie Tv ispirata alla storia degli 883

Max Pezzali e gli 883 sbarcano su Sky con “Hanno ucciso l’uomo ragno”

Il mondo del cinema così come quello della Tv spesso si prestano al racconto di figure simbolo della nostra cultura, soprattutto in riferimento alle diverse sfumature artistiche. La musica è certamente al centro di quest’ottica, così come è vero che tante sono le band e gli interpreti meritevoli di una sceneggiatura che gli renda onore. Tale possibilità arriverà presto per Max Pezzali e gli 883, protagonisti di una nuova serie Tv targata Sky e dedicata proprio alle gesta del cantautore e del suo gruppo che ha segnato la generazione dagli anni ’90 a seguire.

A confermare l’uscita per il prossimo 2024 de “Hanno ucciso l’uomo ragno” – serie Tv che racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto – è intervenuta sui social anche la moglie del cantante, Debora Pelamatti. Come riporta The Pipol Tv, la donna ha scritto un post su Instagram che annuncia in via ufficiale il prossimo esordio del progetto dedicato al marito e al suo compagno d’avventure con gli 883. “Sul set della serie televisiva (che verrà trasmessa su Sky nel 2024) ispirata alla storia di mio marito, Max Pezzali e degli 883 con il regista Sydney Sibilia…”

“Hanno ucciso l’uomo ragno”: cast e inizio delle riprese della serie Tv ispirata agli 883

La serie tv “Hanno ucciso l’uomo ragno” – ispirata alla vita di Max Pezzali e Mauro Repetto (883) – è ufficialmente partita dal punto di vista delle riprese lo scorso lunedì 26 giugno. Lo riporta SkyTg24 che cita come fonte Prima Pavia. Sarà proprio la città ad offrire lo scenario migliore per raccontare le tappe principali della band e dei suoi protagonisti, celebrandone il valore culturale ma soprattutto l’influenza indubbia dal punto di vista generazionale.

Dal punto di vista del cast – spiega SkyTg24 – non sono ancora noti particolari dettagli; gli attori de “Hanno ucciso l’uomo ragno” non sono stati resi ufficiali ma è lecito credere che avranno un ruolo importante – interpretando chiaramente sé stessi – proprio Max Pezzali e Mauro Repetto. Noto è invece il nome del regista che fa decisamente ben sperare per quello che sarà il risultato finale della serie Tv ispirata alla storia degli 883: Sydney Sibilia. Sua la firma su film celebri come L’incredibile storia dell’Isola delle Rose.











