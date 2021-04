Max Pezzali “Problemi al femore per via della moto”/ “Dolore intollerabile..”

Max Pezzali deve fare i conti non solo con l’età ma anche con un problema che arriva dritto dritto da tutti gli anni che ha passato in moto, anni che adesso chiedono il conto e che lo spingono a cambiare un po’ i suoi modi di fare e anche la sua voglia di viaggiare. In particolare, chi lo conosce bene sa anche che Max Pezzali è pazzo dei viaggi in moto ma se una volta stava a bordo per ore, adesso deve fare una pausa ogni ora per via di quello che ha definito “un fastidio alla testa del femore” che non gli permette di tenere le gambe in una certa posizione per molto tempo. A rivelarlo, con tutte le tristezze del caso, è stato proprio Max Pezzali che in un’intervista a Ok Salute e Benessere ha raccontato del suo problema di salute come conseguenza proprio dei viaggi in moto.

Max Pezzali “Fastidio testa del femore per via della moto”

In particolare, Max Pezzali ha poi raccontato che passando anni a bordo della moto, ormai sono trent’anni che coltiva questa passione dei grandi viaggi a bordo della sua motocicletta, ha iniziato ad avere dei problemi al femore “che, con il passare dei mesi, si è trasformato in un dolore acuto”. Ma che tipo di problema è e come risolve la questione? Sembra che il dolore arrivi all’anca, interessa poi la zona inguinale e si irradia fino alla coscia e non gli da tregua con un dolore che ha definito “insopportabile”: “Se prima riuscivo a guidare in tutta rilassatezza per ore senza mai fermarmi, oggi, già dopo 60-90 minuti di viaggio, sento la necessità fisiologica di fare una pausa e di mettere a riposo le gambe”. Il disturbo arriva soprattutto a bordo della moto dall’assetto «tradizionale» con gamba che forma un angolo di 90 gradi. Parlerà di questo anche ad Oggi è un altro giorno nel pomeriggio?

