Max Pezzati e Claudio Cecchetto: clamorosa rottura/ Alla viglia di San Siro accade…

Max Pezzali e Claudio Cecchetto: sodalizio finito

Sono giorni importanti per Max Pezzali che, venerdì 15 e sabato 16 luglio, sarà il protagonista di due concerti attesissimi a San Siro. Alla vigilia dell’importante doppio appuntamento live, tuttavia, arriva la clamorosa notizia della rottura tra Max Pezzali e Claudio Cecchetto, il suo manager storico che ha seguito la sua carriera dagli inizi ad oggi. A riportare la notizia della rottura tra Pezzali, Cecchetto e il manager e produttore Pier Paolo Peroni è il quotidiano Il Messaggero.

Una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno sui fan di Max Pezzali che, domani sera, con una scaletta ricchissima, ripercorrerà la sua incredibile carriera insieme al proprio pubblico. Al suo fianco, non dovrebbe esserci Cecchetto il quale, tuttavia, ha continuato a sponsorizzare sui propri profili social l’evento di Milano “San Siro canta Max”.

I motivi della rottura tra Max Pezzali e Claudio Cecchetto

Quali sono i motivi che hanno portato Max Pezzali e Claudio Cecchetto a mettere fine al sodalizio professionale dopo anni? Il Messaggero ha raggiunto Pier Paolo Peroni, produttore di Pezzali, il quale ha confermato la rottura senza aggiungere dettagli. “Spiegare cos’è successo? Non posso farlo per questioni legali, mi dispiace”, ha detto. Secondo FQ Magazine, tuttavia, dietro la separazione professionale, potrebbero esserci dei motivi economici.

Nel frattempo, sempre FQ Magazine, sta continuando ad indagare sulla rottura clamorosa tra Pezzali e Cecchetto e, tra le foto pubblicate su Instagram da Syria, moglie del produttore Peroni, ha scoperto una foto condivisa lo scorso 11 giugno in cui si nota il disco di Platino de “Gli anni”, album degli 883 che, in una foto successiva della cantante scattata nella stessa angolazione, non c’è più.

