Fiocco rosa per Max Verstappen e Kelly Piquet, che sono diventati genitori di una bambina. La coppia ha annunciato il lieto evento su Instagram con due foto affiancata dalla prima dedica alla nuova arrivata: “Benvenuta al mondo, dolce Lily. I nostri cuori sono più pieni che mai: sei il nostro dono più grande. Ti amiamo tanto”, hanno scritto i neo genitori, scatenando milioni di like e migliaia di commenti agli scatti. Nel primo di questi, in bianco e nero, è inquadrata la manina di Lily mentre, in quella successiva, la coppia guarda con amore la figlia appena nata.

Un giorno attesissimo questo per la modella e il pilota, tanto che quest’ultimo, per accogliere sua figlia e stare al fianco della sua compagna, ha saltato il primo giorno del GP di Miami. Ricordiamo infatti che il 27enne è un celebre pilota di Formula 1 per la Red Bull. Lei, invece, è una nota modella di 35 anni.

Max Verstappen e Kelly Piquet, l’ex della modella è un altro pilota di Formula 1

Max Verstappen e Kelly Piquet hanno iniziato a frequentarsi nel 2020, cercando di rimanere lontani dai riflettori. Infatti, la loro relazione è stata resa nota solo un anno dopo, a gennaio del 2021. Prima del 27enne, la modella ha avuto una relazione con un altro pilota di Formula 1, Daniil Kvyat. I due sono stati insieme due anni, dal 2017 al 2019, poi la loro relazione si è conclusa. Una curiosità è il fatto che Kvyat e Max Verstappen erano co-piloti, e dunque compagni, nella Red Bull, dove corre ancora oggi l’attuale compagno della modella.

