Max Verstappen, fiamme sulla Red Bull a Miami/ Video F1: rischia incendio e sbotta…

Rischia di essere un weekend molto difficile per Max Verstappen, se alla Red Bull non risolveranno i problemi alla sua monoposto. Dopo i problemi nella prima sessione di prove libere del GP di Miami 2022, il pilota olandese ha finito anzitempo la seconda a causa di problemi ancor più seri. Sceso in pista quando mancavano trenta minuti circa alla fine della FP2, subito dopo la bandiera rossa per l’incidente di Carlos Sainz, il campione del mondo in carica della Formula 1 ha cominciato a lamentare il fatto che la sua Red Bull facesse le bizze.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere e video streaming live: Russell il migliore delle FP2

Nello specifico, ha parlato di problemi allo sterzo, poi c’è stato un principio di incendio nella zona posteriore della monoposto, mentre nei pressi della ruota anteriore destra si sono viste delle fiamme. La situazione però non è degenerata, quindi Verstappen è riuscito a riportare la monoposto ai box. Si tratta comunque di un problema di affidabilità rilevante, forse di natura idraulica, che complica i piani dell’olandese, visto che questa sessione sarebbe stata utile visto che il circuito cittadino è nuovo.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori, Verstappen e Red Bull rimontano!

PROBLEMI RED BULL E NERVOSISMO VERSTAPPEN…

A ciò si aggiunge anche il rebus affidabilità, perché alla quinta tappa del Mondiale di Formula 1 la Red Bull arriva con due ritiri a causa di problemi. La scuderia austriaca senza dubbio ha realizzato una monoposto molto veloce, come stava evidenziando anche nelle prove libere del GP di Miami 2022, ma non mancano delle criticità. Ora l’olandese è costretto ai restare ai box e a far e ameno di un’intera sessione che sarebbe stata preziosa per trovare il feeling con la nuova pista. Se non mancano i problemi, non mancano neppure momenti di nervosismo per Max Verstappen.

DIRETTA FORMULA 1/ Gara live streaming video: Verstappen trionfa, Leclerc solo 6°

Il pilota si è lasciato andare a diversi sfoghi, coperti dai “bip” quando sono stati trasmessi in tv i team radio. Dunque, è apparso molto nervoso. Non è da meno il team manager della Red Bull: infatti Christian Horner è stato ripreso dalle telecamere mentre sbuffava e tirava un pugno sul tavolo. Dal canto suo, Max Verstappen ha scosso la testa più volte per il rammarico di aver buttato una sessione e di avere a che fare forse con un problema di natura idraulica.

Verstappen aracından duman çıkıyor pic.twitter.com/lEhlKvBPg0 — Doğukan Demirci (@erkayso) May 6, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA