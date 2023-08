Max Verstappen supera i limiti di velocità in autostrada/ Il video in cui va a razzo fa il giro dei social

Max Verstappen sfora i limiti di velocità in autostrada e la clip social fa il giro del web

Brutto autogol per il campione di Formula 1, Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, che sta conducendo il lungo e in largo il Mondiale di F1, è stato ripreso in un video social mentre sfreccia con la sua supercar Aston Martin Valkyrie in autostrada. Nel filmato si vede Max Verstappen guidare in Francia, su un tratto dell’autostrada A8 e superare a tutta velocità nel tunnel di Canta-Galet, il limite di 90 km/h, viaggiando a 124 km/h. Non si tratta di certo di uno sforamento clamoroso per il campione, ma nemmeno di un esempio da seguire.

Si tratta quindi di un passo falso per il pilota, dato che la sua categoria riveste anche il ruolo di testimonial della Fia, al fine di sostenere numerose campagne dedicate alla sicurezza stradale. Molti utenti evidenziano inoltre che indipendentemente dall’eccesso di velocità, il pilota della Red Bull nel filmato tiene il volante con un braccio, mentre con una mano digita qualcosa sul display.

Multa salata in arrivo per il campione di Formula 1 Max Verstappen? Il brutto autogol in autostrada rischia di costare caro al pilota

Forse il campione avrà confuso l’autostrada che da Mentone porta in Provenza per una pista di Formula Uno. Per Max Verstappen dunque si profila una multa piuttosto salata per il suo comportamento sulla A8 francese. Il pilota, come dicevamo, guidava una Valkyrie, un gioiellino da tre milioni di euro progettato da Adrian Newey, ossia il mitico inventore della Red Bull.

A mettere nei guai Verstappen, oltre al suo comportamento, è stato il suo collaboratore, Mark Cox, che ha postato il video su Instagram diventato virale. Secondo Nice Matin, Verstappen sarà indagato per aver “messo a repentaglio vite altrui“: il video è stato acquisito dalla polizia francese.

