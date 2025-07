Risate e tanto divertimento con Max Angioni che oggi, martedì 15 luglio 2025, debutta su Italia 1 con lo show “Max Working – Lavori in corso” in cui sfoggia tutto il suo talento ironico per mettere in risalto pregi e difetti dei vari lavori che si ritroverà ad affrontare. Già volto di Zelig e di LOL, dopo aver affiancato Veronica Gentili alla guida de Le Iene Show, Max Angioni è pronto a regalare una serata leggera e super divertente portando, allo stesso tempo, ad una riflessione sul mondo del lavoro.

L’obiettivo delle show è quello di mettersi alla prova cimentandosi in tutti i lavori, soprattutto quelli più strani, tornando ad indossare i panni di tirocinante e stagista. Uno show totalmente nuovo nato da una provocazione come ha spiegato lui stesso in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. «Parte da una provocazione. Sui social è tipico degli “hater” dire a noi artisti “vai a lavorare”, quando qualcosa che facciamo non piace. Così ho provato a seguire il loro consiglio e a fare per alcuni giorni dei mestieri veri», le parole di Angioni.

Max Working – Lavori in corso: cosa accadrà nella puntata del 15 luglio 2025

Nella prima puntata di Max Working – Lavori in corso in onda questa sera, Max Angioni comincerà a cimentarsi nei primi lavori. Nel corso delle quattro puntate, Angioni farà l’assistente personale del campione di tennis Adriano Panatta, il mercante d’arte, il maggiordomo di un resort in Egitto, l’agente immobiliare con il team del programma Casa a prima vista, il pescatore, il contadino e l’aiuto cuoco.

«Alla fine chiedo al datore di lavoro se mi avrebbe assunto. Così il programma diventa una sorta di “tutorial” su cosa fare e cosa non fare nel mondo del lavoro. Il mio obiettivo non è fare il pagliaccio ma provare seriamente, con le mie poche capacità, a cimentarmi in un mestiere. E mi sono scoperto portato per lavorare in fattoria e un disastro come mercante d’arte», spiega a Tv Sorrisi e Canzoni.

Come seguire in diretta streaming

Serata imperdibile e all’insegna del divertimento, dunque, quella di questa sera con la prima puntata di Max Working – Lavori in corso che può essere seguita in diretta televisiva, su Italia 1, a partire dalle 21.30. Chi preferisce seguire lo show in diretta streaming, invece, può collegarsi al sito Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i rispositivi mobili.