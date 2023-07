Maxi assegno pensioni/ Ecco a quando i conguagli IRPEF (20 luglio 2023)

Per agosto è previsto un maxi assegno delle pensioni. O meglio, vi è una vaga possibilità di ricevere un trattamento previdenziale più o meno sostanzioso. L’ente previdenziale provvederà al conguaglio annuale, e solo allora si comprenderà se l’INPS è in debito o meno con i contribuenti.

Il ruolo dell’INPS è quello di verificare se il contribuente pensionato è a credito oppure a debito, provvedendo rispettivamente al risarcimento di una cifra più elevata, o l’addebito nel cedolino pensionistico.

Maxi assegno delle pensioni: tempi e conguagli

Il maxi assegno delle pensioni potrebbe essere percepito dai contribuenti pensionati che risultano (post dichiarazione 730/2023), a credito. I tempi rispetto alle valutazioni di un dipendente sono più lunghi, all’incirca di due mesi.

L’ente previdenziale – in qualità di sostituto di imposta – e post ragguaglio dell’IRPEF annuo, si valuterà come abbiamo detto, se il contribuente è a credito o a debito. Il pagamento del trattamento previdenziale è previsto per l’1° agosto 2023, ovvero martedì.

Per fare un esempio sulle date di conguaglio, dobbiamo comparare anche l’invio della comunicazione dei redditi e il termine ultimo delle comunicazioni date dall’Agenzia delle Entrate.

Ecco un esempio pratico:

Per il maxi assegno delle pensioni di agosto va presa in considerazione la data di invio della dichiarazione dei redditi (entro il 31 maggio del 2023), l’ultimo termine di comunicazione (entro il 15 giugno del 2023).

Per il conguaglio di agosto – settembre, la data d’invio è tra il 1° e il 20 giugno 2023, mentre l’ultimo termine il 29 giugno.

Come abbiamo dimostrato in questi due esempi, viene imposto un limite di tempo che riguarda l’invio e l’ultimo termine di comunicazione dell’Ade. Tuttavia, i tempi sopra esposti potrebbero ridursi drasticamente, vantando anticipatamente di un possibile aumento dell’assegno.

Per coloro che non riceveranno il maxi assegno delle pensioni perché risultanti “a credito”, ricordiamo che l’eventuale pagamento dell’addebito può essere eseguito in più tranche purché si rispetti come termine ultimo il mese di novembre.











