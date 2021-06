MAXI-CADUTA AL TOUR DE FRANCE/ Video, signora con cartellone abbatte ciclisti

Maxi-caduta nella prima tappa del Tour de France! Follia pura da parte di una spettatrice e (quasi) tutti giù per terra! Quando mancavano circa 45 km al traguardo della frazione con arrivo a Landerneau, sono almeno un’ottantina i corridori finiti sull’asfalto. Tutto si è verificato a causa di una signora del pubblico: impegnata a mostrare un cartello all’indirizzo della telecamera, la donna non si è accorta dell’arrivo del gruppo. A centrare in pieno il cartello della spettatrice è stato Tony Martin della Jumbo-Visma, che in quel momento occupava la seconda posizione, faceva l’andatura insieme ai suoi compagni di squadra, e non ha avuto il tempo di frenare. Colpito dal cartellone della donna, il cronoman tedesco è finito per terra, con il ciclista alla sua ruota che lo ha letteralmente investito: salvifico in questo caso è stato il casco.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021/ Video streaming Rai: maxi caduta in gruppo, 1^ tappa

MAXI-CADUTA AL TOUR DE FRANCE, VIDEO

Un vero e proprio effetto domino quello che ha avuto inizio alla testa del plotone guidato dagli uomini della Jumbo-Visma e che ha coinvolto quasi tutto il plotone, in particolare gli uomini che si trovavano sulla parte destra di una carreggiata che in quel tratto non offriva neanche particolari via di fuga. La gran parte dei corridori ha ripreso la corsa, ma la strada stretta ha reso difficoltose anche le operazioni di soccorso dei massaggiatori e dei meccanici. Tra i corridori coinvolti pure il campione italiano, Sonny Colbrelli, che ha però ripreso normalmente la gara e non sembra aver riportato gravi conseguenze. Un comportamento scellerato in ogni caso quello della spettatrice che ha occupato la carreggiata mettendo a rischio l’incolumità sua e dei corridori! Qui il video della maxi-caduta al Tour de France!

Pronostico Tour de France 2021/ Bugno: "Ancora duello Pogacar-Roglic" (esclusiva)

La mamma degli idioti è sempre incinta. Non si è appassionati di ciclismo se si va a bordo strada per guardare la telecamera con un cartello che invade la carreggiata. Anziché guardare i corridori a pochi centimetri…#TDF2021 #TourdeFrancepic.twitter.com/HQNNmXodxG — Marco D’Onorio (@Laemmedimarco) June 26, 2021

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Campionati Italiani Ciclismo: ha vinto Sonny Colbrelli! Beffato Masnada

© RIPRODUZIONE RISERVATA