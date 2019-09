MAXI-CADUTA ALLA VUELTA/ Video, in 30 a terra prima dello sprint: c’è anche Valverde

Una maxi-caduta, tanto spettacolare quanto pericolosa, all’ultimo km della 14esima tappa della Vuelta Espana 2019 ha compromesso la volata dei big, poi culminata con la vittoria del solito Sam Bennett su Richeze e Van der Sande, che aveva tentato di approfittare del caos per partire ai 600 metri dall’arrivo. Una caduta di cui è difficile individuare sul momento le cause, ma che ha fatto finire per terra una 30ina di corridori, riducendo quello che sarebbe dovuto essere uno sprint di gruppo a ranghi compatti ad una disfida tra un manipolo di uomini, quelli che in vista del triangolo rosso dell’ultimo chilometro occupavano le primissime posizioni: di fatto Richeze, Jakobsen, Gaviria, Van der Sande, il vincitore Sam Bennett e pochissimi altri. Peccato che ad avere la peggio siano stati alcuni dei grandi protagonisti di questa Vuelta…

MAXI-CADUTA ALLA VUELTA, VIDEO

Tra i primi corridori avvistati fin dalle prime immagini video della maxi-caduta alla Vuelta Espana c’è anche don Alejandro Valverde, il campione del mondo in lotta per la classifica generale che è rimasto coinvolto nell’intrico di gambe e ruote mentre veniva scortato dai compagni di squadra della Movistar proprio nella speranza di evitare cadute. In attesa di ottenere ulteriori informazioni sulle condizioni di Valverde, quel che è certo è che tra i nomi di maggior rilievo della corsa ha avuto la peggio Luka Mezgec. Il velocista sloveno della Mitchelton-Scott, che in quel momento stava preparandosi allo sprint insieme ai compagni, è rimasto a lungo per terra dolorante senza riuscire a tagliare il traguardo, distante poco meno di mille metri. Per lui, prelevato dall’ambulanza e trasportato in ospedale per le ferite abbastanza serie riportate nella caduta, non c’è stata altra scelta che il ritiro. Qui il video della maxi-caduta nella 14esima tappa di oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA