Maxi caduta Strade Bianche 2022/ Video Forte vento manda a terra anche Alaphilippe

Maxi caduta nel corso della Strade Bianche 2022, una delle corse ciclistiche storiche di questo periodo dell’anno. A causa del forte vento laterale, un gruppo di corridori, fra cui era presente anche il fuoriclasse francese Julian Alaphilippe, è stato letteralmente sbalzato dalla sella e travolto dalle folate, finendo per dare vita a un capitombolo rocambolesco che ha coinvolto numerosi partecipanti. Una caduta rocambolesca, che ha anche coinvolto Matej Mohoric: in buona sostanza, quasi la metà dei corridori è finita gambe all’aria, creando sparpaglio sul percorso in questo istante.

DIRETTA/ Strade Bianche 2022 video streaming Rai: maxi caduta per il vento!

STRADE BIANCHE 2022, MAXI CADUTA: ALCUNI NON CE LA FANNO E SI RITIRANO

In seguito alla maxi caduta lungo il tracciato della Strade Bianche 2022 anche Alejandro Valverde ha perso le ruote del gruppo dei migliori. Come dicevamo, a provocare il disastro in gruppo è stata una raffica di vento che ha innescato il domino. Brent Van Moer (Lotto Soudal) e Victor Campanaerts (Lotto Soudal) erano tra i corridori coinvolti nella caduta e si sono ritirati. Anche Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) e Stefano Oldani (Alpecin-Fenix) sono stati costretti al ritiro, mentre con un’azione davvero encomiabile il gruppetto trainato da Alaphilippe è riuscito a rientrare.

