Maxi-caduta Tour de France 2022/ Video: a terra anche maglia gialla Pogacar e Sagan

Maxi-caduta al Tour de France 2022, proprio pochi chilometri dopo l’inizio dell’ottava tappa Dole-Losanna, che oggi proporrà lo sconfinamento della carovana della Grande Boucle in landa elvetica. L’incidente ha coinvolto sostanzialmente la metà dei corridori, finendo per spezzare in due il gruppone, anche se poi chi si era avvantaggiato ha ridotto la velocità media per consentire agli attardati di rientrare e ricompattare così il péloton. Tutti tranne i tre fuggitivi Cattaneo, Wright e Frison, che hanno portato a 2 minuti il loro vantaggio sul gruppo.

CADUTA TOUR DE FRANCE 2022: IL VIDEO DELL’INCIDENTE

Dopo la maxi-caduta al Tour de France 2022 che ha coinvolto circa il 50% dei partecipanti alla corsa ciclistica più famosa a livello internazionale, ha dovuto alzare bandiera bianca Kevin Vermaerke, ritiratosi proprio per i traumi rimediati finendo sull’asfalto. Non si segnalano particolari problemi fisici per tutti gli altri atleti finiti a terra. Curiosità: tra di loro c’era anche l’attuale maglia gialla e leader della competizione, lo sloveno Tadej Pogacar. Il campione era in buona compagnia, se si scorre la lista dei nomi “celebri” coinvolti nella maxi-caduta al Tour de France 2022: spiccano quelli di Enric Mas, Geranint Thomas e Peter Sagan.

