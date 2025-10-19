In mattinata c'è stato un maxi furto al Louvre di Parigi: quattro uomini sono entrati da una finestra e hanno rubato i gioielli di Napoleone

È stato un vero e proprio maxi furto dal valore attualmente inestimabile quello che si è verificato nella primissima mattinata di oggi – domenica 19 ottobre 2025 – al museo del Louvre di Parigi, tra i più famosi e visitati al mondo, “residenza” di alcune celebri opere d’arte: un furto compiuto, peraltro, nell’arco di pochissimi minuti, alla luce del giorno e con una meticolosità unica, sul quale – naturalmente – la procura di Parigi ha immediatamente avviato un’indagine; mentre per ora è ignota l’identità dei ladri del Louvre.

Salvini, Renzi e Conte tra 122 politici denunciati alla CPI/ "Crimini contro i migranti nel Mediterraneo"

Partendo dal principio, ciò che sappiamo – grazie alle ricostruzioni effettuate fino ad ora dagli inquirenti – è che il furto al Louvre si sarebbe verificato attorno alle ore 9:30 di questa mattina a ridosso dell’orario di apertura del museo: i quattro ladri – ovviamente incappucciati e con mascherine per nascondere il volto – hanno sfruttato dei lavori che si stanno svolgendo all’esterno della galleria d’Apollon per entrare del tutto indisturbati.

Gaza, Israele manterrà chiuso il valico di Rafah/ Hamas: "Violazione degli accordi, ritarderà consegna corpi"

Due di loro, vestiti da operai con gilet gialli, hanno usato un montacarichi per raggiungere una delle finestre della galleria d’Apollon del Louvre e usando una piccola smerigliatrice hanno creato un varco nel vetro dal quale sono entrati; mentre gli altri due complici li attendevano all’esterno: nell’arco di sette minuti i ladri sono entrati, usciti e scappati a bordo di due scooter T-Max parcheggiati vicino al montacarichi, dirigendosi verso l’autostrada e facendo perdere le loro tracce.

Maxi furto al Louvre di Parigi: sottratti nove dei gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice Eugenia

Secondo le prime stime – ormai quasi certamente complete – complessivamente i ladri avrebbero sottratto almeno nove dei gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice Eugenia custoditi al Louvre, ma due di questi (tra i quali la corona dell’imperatrice) sono stati poi trovati all’esterno del museo danneggiati: il valore dei beni sottratti è inestimabile, ma la buona notizia è che i ladri non sono riusciti a portare via il diamante Regent da 140 carati.

Nigeria, video sepolture di massa di cristiani dopo attacchi Fulani/ "Comunità assaltate durante preghiere"

Stando alle prime informazioni diffuse dagli inquirenti, sembra chiaro che i ladri conoscessero bene il Louvre e avessero effettuato – prima del colpo – almeno un paio di ricognizioni: le indagini procedono serrate, ma il timore è che i gioielli verranno distrutti e fusi in modo da renderli irriconoscibili e più facilmente piazzabili sul mercato nero; mentre il museo del Louvre dopo la scoperta del furto è stato evacuato e rimarrà chiuso per tutta la giornata per permettere agli inquirenti di raccogliere tutte le prove.

🇫🇷 #France Louvre Robbery in 7 Minutes — Criminals Acted Like in “Ocean’s Eleven”

Unknown perpetrators pulled off a daring robbery at the Louvre, entering the Apollo Gallery using a cherry picker through a building under construction. The entire heist took just 7 minutes.… pic.twitter.com/TCYAGN8sxu — Military Conflicts (@Alex_RobertsJ) October 19, 2025