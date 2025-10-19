In mattinata c'è stato un maxi furto al Louvre di Parigi: quattro uomini sono entrati da una finestra e hanno rubato i gioielli di Napoleone
È stato un vero e proprio maxi furto dal valore attualmente inestimabile quello che si è verificato nella primissima mattinata di oggi – domenica 19 ottobre 2025 – al museo del Louvre di Parigi, tra i più famosi e visitati al mondo, “residenza” di alcune celebri opere d’arte: un furto compiuto, peraltro, nell’arco di pochissimi minuti, alla luce del giorno e con una meticolosità unica, sul quale – naturalmente – la procura di Parigi ha immediatamente avviato un’indagine; mentre per ora è ignota l’identità dei ladri del Louvre.
Partendo dal principio, ciò che sappiamo – grazie alle ricostruzioni effettuate fino ad ora dagli inquirenti – è che il furto al Louvre si sarebbe verificato attorno alle ore 9:30 di questa mattina a ridosso dell’orario di apertura del museo: i quattro ladri – ovviamente incappucciati e con mascherine per nascondere il volto – hanno sfruttato dei lavori che si stanno svolgendo all’esterno della galleria d’Apollon per entrare del tutto indisturbati.
Due di loro, vestiti da operai con gilet gialli, hanno usato un montacarichi per raggiungere una delle finestre della galleria d’Apollon del Louvre e usando una piccola smerigliatrice hanno creato un varco nel vetro dal quale sono entrati; mentre gli altri due complici li attendevano all’esterno: nell’arco di sette minuti i ladri sono entrati, usciti e scappati a bordo di due scooter T-Max parcheggiati vicino al montacarichi, dirigendosi verso l’autostrada e facendo perdere le loro tracce.
Maxi furto al Louvre di Parigi: sottratti nove dei gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice Eugenia
Secondo le prime stime – ormai quasi certamente complete – complessivamente i ladri avrebbero sottratto almeno nove dei gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice Eugenia custoditi al Louvre, ma due di questi (tra i quali la corona dell’imperatrice) sono stati poi trovati all’esterno del museo danneggiati: il valore dei beni sottratti è inestimabile, ma la buona notizia è che i ladri non sono riusciti a portare via il diamante Regent da 140 carati.
Stando alle prime informazioni diffuse dagli inquirenti, sembra chiaro che i ladri conoscessero bene il Louvre e avessero effettuato – prima del colpo – almeno un paio di ricognizioni: le indagini procedono serrate, ma il timore è che i gioielli verranno distrutti e fusi in modo da renderli irriconoscibili e più facilmente piazzabili sul mercato nero; mentre il museo del Louvre dopo la scoperta del furto è stato evacuato e rimarrà chiuso per tutta la giornata per permettere agli inquirenti di raccogliere tutte le prove.
🇫🇷 #France Louvre Robbery in 7 Minutes — Criminals Acted Like in “Ocean’s Eleven”
Unknown perpetrators pulled off a daring robbery at the Louvre, entering the Apollo Gallery using a cherry picker through a building under construction. The entire heist took just 7 minutes.… pic.twitter.com/TCYAGN8sxu
— Military Conflicts (@Alex_RobertsJ) October 19, 2025
French culture minister Rachida Dati confirms a robbery at the Louvre Museum in Paris.
No injuries reported, but the museum has closed for “exceptional reasons” as investigations continue.
What was stolen remains unclear. #Louvre #Paris pic.twitter.com/2Fk2vtwxn2
— BPI News (@BPINewsOrg) October 19, 2025