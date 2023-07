Maxi Lopez contro il giornalista Jorge Lanata/ “Non doveva parlare della leucemia di Wanda Nara!”

Jorge Lanata, le critiche dopo la notizia della leucemia di Wanda Nara: “Non ho colpevolizzato nessuno!”

Uno dei volti più discussi del panorama calcistico, Wanda Nara, è finita al centro dell’interesse mediatico per una questione molto delicata. La moglie e procuratrice di Mauro Icardi è stata infatti ricoverata nei giorni scorsi destando la preoccupazione di familiari e addetti ai lavori. In particolare – come racconta il Corriere della Sera – il giornalista argentino Jorge Lanata ha diffuso la notizia della presunta leucemia alla base del tempestivo ricovero della conduttrice e showgirl.

Jorge Lanata, il giornalista argentino che ha parlato per primo della presunta leucemia di Wanda Nara, è stato immediatamente subissato di critiche. La scelta di diffondere la presunta diagnosi della showgirl argentina non è stata presa bene, tanto da una parte dei media quanto dalle persone vicine alla moglie di Mauro Icardi. Il reporter ha comunque tentato di difendersi, lo scorso venerdì, intervenendo nuovamente sulla questione. “Ho verificato la notizia prima di diffonderla e non c’è dubbio che fosse vera; ora, vale la pena approfondire un po’ la questione…”.

Maxi Lopez contro Jorge Lanata: “Ha sbagliato, ci sono 5 bambini coinvolti…”

Come riporta il sito del Corriere della Sera, Jorge Lanata – il giornalista che ha diffuso per primo la notizia della presunta leucemia di Wanda Nara – ha spiegato: “Quali sono i danni che ha provocato la notizia? Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse. Si sa che le persone non hanno colpa della malattia che hanno e darne la notizia non è un modo per colpevolizzare…”. Queste le parole del reporter argentino che ha tentato di giustificare la decisione di lanciare lo “scoop” sulle condizioni di salute della moglie di Mauro Icardi, ricevendo immediatamente numerose offese e accuse. La questione non è passata inosservata – come racconta il quotidiano – anche a Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara. “Secondo me si sbaglia perchè penso che qualsiasi notizia di natura così personale richieda una cosa: che sia la persona interessata a parlarne, per rispetto“.

L’opinione di Maxi Lopez è dunque dura nei confronti di Jorge Lanata, “reo” di aver diffuso la notizia della presunta leucemia di Wanda Nara. “Rispetto e ammiro il lavoro che ha fatto Lanata, ma ritengo che in questo caso abbia commesso un grave errore… Ci sono cinque bambini coinvolti e credo che gli sia mancata un po’ di empatia“. Queste le parole dell’ex calciatore – come riporta il Corriere della Sera – che non ha apprezzato la scelta del giornalista argentino. Intanto, è intervenuta sui social anche Wanda Nara che ha spiegato, senza confermare o smentire la presunta diagnosi di leucemia, come sia arrivata al ricovero. Il campanello d’allarme sarebbero stati dei valori alterati tra globuli bianchi e milza ingrossata. La moglie di Mauro Icardi avrebbe dunque così deciso di optare per il ricovero per approfondire con ulteriori test clinici.











