Maxi Lopez contro Wanda Nara/ “Non mi fai vedere i figli da dieci mesi”

Nuovo capitolo della querelle tra Wanda Nara e Maxi Lopez. Il calciatore, come fa sapere il Corriere dello Sport, tra le sue storie di Instagram, ha pubblicato un post con cui punta il dito contro l’ex moglie con cui ha avuto tre figli: Valentino, Benedicto e Constantino. I tre bambini vivono con Wanda Nara e Mauro Icardi che, insieme, hanno avuto due bambine, Francesca e Isabella. Wanda Nara pubblica spesso sui social foto e video in cui si mostra insieme ai suoi cinque figli e la stessa cosa ha fatto Maxi Lopez che, in occasione della Festa del papà che, in altri Paesi del mondo non si festeggia il 19 marzo, ha pubblicato una foto in cui è con i suoi tre bambini che non vedrebbe da diversi mesi.

Wanda Nara in crisi per la Dad dei figli/ "Non ho neanche il tempo di pettinarmi..."

Maxi Lopez contro Wanda Nara sui social

Maxi Lopez non vedrebbe i figli Valentino, Benedicto e Constantino da diversi mesi. A rivelarlo, attraverso una storia su Instagram pubblicata per la Festa del papà, è stato il calciatore che ha lanciato un’accusa all’ex moglie Wanda Nara. “Buona festa del papà a tutti i papà del mondo. Anche se non me li fai vedere per dieci mesi e insisti a tagliare i legami, io ci sarò sempre per loro. È qualcosa che non potrai mai capire. Mi mancate, ma questo già lo sapete“, ha fatto sapere Maxi Lopez. Wanda Nara non ha replicato mostrandosi, sui social, nelle ultime foto pubblicate, serena e felice accanto ai suoi bambini e al marito mauro Icardi di cui è sempre più innamorata.

LEGGI ANCHE:

Icardi e Wanda Nara: furto in casa a Parigi/ Un bottino del valore di 400mila euroFiorello stuzzica Amadeus su Morgan/ Poi tira in mezzo Wanda Nara, Coletta e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA