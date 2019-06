Maxi Lopez contro Wanda Nara/ “Non parlo con i miei figli da mesi: colpa sua”

Maxi Lopez contro Wanda Nara, si riaccende la polemica tra i due ex coniugi. Dopo gli scontri a distanza degli ultimi mesi, il calciatore ha attaccato nuovamente l’ex moglie. Il motivo? La moglie-agente di Mauro Icardi non gli farebbe vedere i tre figli nati dal loro amore. Intervistato da El Trece Tv, l’ex Milan e Torino ha commentato: «Non parlo con i miei figli da tre mesi, è stato molto difficile, e mi mancano. Tutto questo non è colpa degli avvocati, tutto dipende dalla madre, se lei volesse si risolverebbe tutto subito. E spero che si possa risolvere senza avvocati, è difficile. Ho ricevuto anche messaggi aggressivi da parte sua, io non voglio farli pubblicare. Ovviamente se lei lo farà, non posso fare altro…», riporta Fc Inter 1908.

MAXI LOPEZ CONTRO WANDA NARA

Un’altra bufera in vista tra i due ex coniugi, con Maxi Lopez che attaccò Wanda Nara a gennaio in una intervista rilasciata ad Olè: «Nonostante io mi adegui per non alzare la tensione, lei non fa il suo dovere di madre e mi chiama quando suo marito è in ritiro. Non mi presto a questo gioco e chiedo solo di poter conservare un rapporto sereno con i miei bambini». Non era tardata ad arrivare la replica piccata di Wanda: «Nemmeno la persona più ignorare al mondo potrebbe credere alle dichiarazioni di Maxi Lopez. La cosa più vergognosa è che un giornale voglia denigrare me e la mia famiglia pubblicando queste caz***e senza verificarne l’autenticità». Attesa, dunque, la risposta della showgirl argentina: nuovo scontro in vista…

