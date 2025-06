Maxi Lopez a gamba tesa nella difficile situazione familiare degli ormai ex coniugi Wanda Nara e Mauro Icardi: la polemica e il dietrofront sul suo "rivale"

Maxi Lopez bacchetta Wanda Nara: l’attacco dell’ex marito

Nel pieno della battaglia legale che vede coinvolti Wanda Nara e Mauro Icardi, in merito all’affidamento e al mantenimento delle figlie Francesca e Isabella, si staglia nelle ultime ore la voce di Maxi Lopez. L’ex marito della showgirl argentina, dopo gli anni turbolenti segnati dalla separazione e dalle tensioni a distanza, ha saputo ricostruire con lei un rapporto civile, anche e soprattutto per il bene dei figli nati dal loro matrimonio, Valentino, Constantino e Benedicto.

Tuttavia l’ex calciatore negli ultimi giorni ha “bacchettato” Wanda Nara su diversi fronti, dall’esposizione mediatica dei loro figli sui social sino alla festa del papà, celebrata la scorsa domenica 15 giugno. Ai microfoni del programma televisivo Mujeres Argentinas, Maxi Lopez ha commentato: “Quello che non mi piace è che espongano sempre i miei figli. Ho trascorso molti momenti con loro anch’io, in altre occasioni, con i miei figli e con le ragazze, eppure non lo pubblico“.

Maxi Lopez si schiera con Mauro Icardi: “Le figlie devono stare con lui“

Ma non è solo l’eccessiva esposizione social dei suoi figli ad irrigidire Maxi Lopez poiché, a questa polemica, se ne aggiunge un’altra legata alla festa del papà. L’ex calciatore si è infatti lamentato di non aver potuto celebrare la ricorrenza assieme ai suoi 3 figli, come raccontato nel corso della trasmissione: “Avevamo concordato che lo avrebbero trascorso con me, ma non credo che accadrà“.

E, clamorosamente, ha fatto dietrofront su Mauro Icardi prendendo le sue difese nel merito di questa polemica, e spiegando che anche lui ha tutto il diritto di celebrare la festa del papà assieme alle sue due figlie: “Ho già detto a Wanda, l’ultima volta che sono stata in Argentina, che le ragazze devono stare con il padre“. Una presa di posizione per certi versi inaspettata e che “avvicina” i due ex calciatori, divisi in passato da quel “triangolo amoroso” con Wanda Nara che tanto ha fatto parlare a livello internazionale.

