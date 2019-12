MAXI LOPEZ, EX WANDA NARA/ “Con lui ho sofferto tanto, sono cose imperdonabili”

La relazione tra Wanda Nara e il suo ex marito Maxi Lopez non è mai finita del tutto (né mai finirà). Lo dimostrano le continue dichiarazioni che i due rilasciano a proposito del loro matrimonio e delle cose che hanno condiviso e continuano ancora oggi a condividere. Sia pure per lanciarsi qualche frecciatina, Wanda e Maxi parlano continuamente l’una dell’altro. C’è da dire che la loro storia catalizza l’attenzione di tutti i media, tra giornali e televisioni. Insomma, è una storia che si vende, e i due non fanno altro che cavalcare quest’onda. Oltre a essersi spartiti un pezzo importante della loro vita, però, i due hanno anche avuto tre figli, Valentino, Constantino e Benedicto, che fanno ancora oggi da trait d’union tra i due ex. Wanda ha parlato proprio del suo ruolo di mamma in una recente intervista a Gente: “Avere tate non è mai stata un’opzione per me, nessuno può prendersi cura dei miei figli come faccio io. Come faccio quando sono al lavoro? Quando sono in onda a Tiki Taka non lascio mai il telefono. Tengo monitorati i ragazzi mentre dormono attraverso un sistema di telecamere installato nelle loro stanze”. Nella stessa occasione, Wanda ha rimarcato la sua indipendenza e ha parlato del suo essere donna in carriera nel calcio e nella televisione italiana: “Ammetto che ero spaventata”, ha dichiarato a proposito dei suoi inizi. “Pensavo di essere etichettata solo come la ‘donna di’ o la ‘ex di’. Ho iniziato dal basso, come se non avessi mai avuto un passato artistico e mi sono fatta spazio. Oggi capiscono quanto io possa essere professionale, disciplinata ed esigente”.

Il divorzio tra Wanda Nara e Maxi Lopez e la versione di lei

Com’è noto, Wanda Nara e Maxi Lopez hanno divorziato nel 2013. Nel 2014, Wanda ha sposato in municipio Mauro Icardi, collega del marito nonché ex amico di famiglia. Nonostante le contrarietà di suo padre Andrés, che si è sempre schierato con il suo ex genero, Wanda ha fatto la sua scelta. Questa la sua versione: “Sono una madre e ho sofferto situazioni imperdonabili, che non avrei mai voluto vivere con nessuno dei miei figli. I miei genitori hanno visto quello che ho sofferto. Hanno sempre saputo perché avevo posto fine a quella relazione (con Maxi Lopez, ndr). E invece di dare forza alla loro figlia, che è riuscita a superare tutto ciò che loro conoscono molto bene, ripartendo da zero con tre bambini, senza chiedere un soldo e trovando i suoi conti vuoti durante la notte, mio ​​padre ha scelto di prendere un’altra direzione. Fa pubblicità con il mio ex, facendo commenti dolorosi e sminuendo Mauro (Icardi, ndr), un uomo integro che si è preso cura di me e dei miei ragazzi, invece di essere orgoglioso della mia lotta. È impossibile avere un approccio con una persona che cova così tanti brutti sentimenti. È la mia grande delusione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA