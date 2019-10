Maxi Lopez perdona Mauro Icardi e Wanda Nara/ “È passato, penso ai miei figli”

Maxi Lopez e Mauro Icardi-Wanda Nara, la pace è vicina? Dopo gli scontri a distanza, con tanto di botta e risposta infuocati, l’attaccante del Crotone sembrerebbe pronto a perdonare l’ex moglie e il suo nuovo marito, con il quale aveva stretto una grande amicizia ai tempi della Sampdoria. Intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica El que abandona no tiene premio, Lopez ha sottolineato: «Non ho nessun problema: il mio obiettivo nella mia vita, oltre al calcio, è quello di trovare e dare felicità ai miei tre figli. Questo è il mio unico obiettivo». E tende la mano al bomber del Psg: «Il resto per me è già passato: è una pagina che ho girato tanto tempo fa e non mi stressa affatto».

MAXI LOPEZ PERDONA MAURO ICARDI E WANDA NARA

Maxi Lopez – che recentemente ha pubblicato un messaggio sibillino su Instagram insieme a Neymar – sembra pronto a mettersi alle spalle le liti con Mauro Icardi e l’ex Catania e Milan ha sottolineato a proposito dei suoi tre figli: «Ho scelto di essere felice, è una scelta di vita: le cose possono andare bene o male. Ho fallito nella mia vita di coppia in passato, ma ho anche una vita da padre e per i miei tre figli: le cose vanno avanti ed io ho scelto di vivere così, con energia e buone vibrazioni. Credo che sia il modo migliore». Attesa nei prossimi giorni la replica di Mauro Icardi e Wanda Nara: Lopez, che oggi milita al Crotone in Serie B, ha inviato un bel messaggio distintivo…

