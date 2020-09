Maxi Lopez vs Wanda Nara “Madre incosciente!”/ “Ho due figli col Covid per colpa sua”

Scintille tra Maxi Lopez e la sua ex moglie Wanda Nara. L’attaccante sudamericano, in un’intervista rilanciata da diversi quotidiani spagnoli, ha confermato la positività al Coronavirus di due dei suoi figli. I bimbi risultati positivi al Covid sono i figli più piccoli avuti con Wanda, ovvero Benedicto e Constantino. Il più grande, Valentino, è fortunatamente risultato negativo al test. L’attaccante ha aggiunto inoltre che Juan Icardi, il papà di Mauro, è risultato positivo al test così come Isabella e la figlia più piccola di Mauro Icardi e Wanda Nara. Dopo la positività al Covid di Icardi, la showgirl aveva affidato ai social i suoi pensieri, dove aveva tranquillizzato tutti i fan. Rassicurazioni che hanno mandato su tutte le furie Maxi Lopez, che ha prontamente ribattuto a quanto affermato dalla sua ex moglie.

MAXI LOPEZ VS WANDA NARA “INCOSCIENTE!”

“Sono indignato, questa donna è incosciente“, ha detto il calciatore, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Maxi Lopez ha attaccato Wanda Nara senza pensarci due volte, muovendo accuse molto pesanti alla modella: “Ho due figli positivi per colpa sua! Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, avvisandola che tutti quelli che tornavano da lì erano contagiati“. Amareggiato e arrabbiato, Maxi Lopez è apparso piuttosto infastidito dal comportamento di Wanda Nara. Adesso è attesa una replica da parte della famiglia Icardi dopo il duro commento dell’ex attaccante del Catania. Scintille e polemiche tra la showgirl e Maxi Lopez, la sensazione è che la “guerra mediatica” tra i due sia appena cominciata.



