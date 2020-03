Maxi Lopez Vs Wanda Nara/ “Perchè torni in Italia e metti a rischio i nostri figli?”

Sono ancora tante le tensioni presenti tra Wanda Nara e il suo ex Maxi Lopez. Un’ulteriore conferma di questi rapporti per nulla sereni è giunta nelle ultime ore, da un post pubblicato dal calciatore su Instagram. In questo Maxi Lopez accusa la Nara di aver messo a rischio la salute dei suoi figli. “Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, – esordisce il calciatore – in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza.” Lo sfogo nasce dunque dopo la decisione della Nara di lasciare Parigi per tornare in Italia, spostamento che Lopez ritiene sconsiderato visto quanto sta accadendo in queste settimane, soprattutto alo nord, dove il contagio del Coronavirus è più esteso.

Maxi Lopez attacca Wanda Nara che è tornata in Italia: “Cosa ti passa per la testa?”

Wanda Nara è infatti tornata con tutta la famiglia nella villa regalatale dal marito Mauro Icardi sul lago di Garda. Di fronte a questa scelta, Maxi Lopez è sbottato. L’attacco infatti si fa ancora più duro verso la sua ex: “Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli? – e continua – Mi indigna che tu non ne abbia coscienza. Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non l’abbia notato”. Chiara, dunque, la posizione del calciatore; ma qual è stata la replica di Wanda Nara? Nessuna. Al momento la bionda opinionista del Grande Fratello Vip preferisce non esprimersi e, dunque, replicare all’attacco dell’ex.



