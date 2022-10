Maxi rave party clandestino a Modena/ Witchtek Halloween: in migliaia da tutta Europa

Un maxi rave party a Modena per festeggiare Halloween 2022: è quanto si sta verificando nella città emiliana, dove sono giunte la scorsa notte migliaia di persone presso un capannone abbandonato, fra cui numerosi stranieri, con l’intento di celebrare la notte più tenebrosa dell’anno. Peccato che abbiano scelto di farlo in maniera clandestina e senza autorizzazione alcuna, motivo per il quale i carabinieri e la polizia stanno monitorando attentamente ciò che accade al “Witchtek” (questo il nome dell’evento, che trae origine dal vocabolo inglese “witch”, “strega“).

Per effetto del rave party di Modena, nottetempo sono state chiuse (salvo essere riaperte oggi all’alba) le uscite autostradali sull’A22 di Carpi e Campogalliano e sull’A1 di Modena Nord e Modena Sud, così da garantire la sicurezza e impedire accessi ulteriori. Nonostante questo, però, musica e balli sono proseguiti per tutta la notte, con migliaia di presenti giunti anche dall’estero con i loro camper e con l’obiettivo dichiarato di stazionare in loco sino a martedì.

MAXI RAVE PARTY A MODENA: IN CITTÀ C’È ANCHE “SKIPASS”…

Al momento, stando a quanto riporta il sito di Rai News, non si sarebbero registrati grossi problemi nell’area del rave party clandestino a Modena, che comunque viene presidiata dalle forze dell’ordine, le quali “hanno creato un anello di controllo per tenere monitorata la situazione”. Peraltro, come riportano le testate giornalistiche locali, nella zona si potrebbero riscontrare alcuni disagi in questa domenica per via del traffico verso i centri commerciali e verso la fiera degli sport invernali “Skipass”.

In realtà la manifestazione è già stata inaugurata ieri e oggi vivrà probabilmente la sua giornata clou (fra i numerosi azzurri presenti, ci sarà anche la sciatrice di Borgo San Dalmazzo Marta Bassino, ndr): del resto, “Skipass” è la vetrina della neve più importante d’Italia, l’unico salone sul territorio dedicato agli sport invernali e alla montagna bianca, punto di riferimento di professionisti, operatori del settore, appassionati di montagna e sportivi. L’auspicio è che il rave party in corso a Modena non arrechi problemi a sicurezza e viabilità.











