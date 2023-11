Maxi rissa fra giovani migranti a Trieste/ Spranghe, bastoni e una pistola finta: due feriti

Una maxi rissa fra giovani migranti si è verificato nella serata di ieri in quel di Trieste. Come riferito dai principali media online, a cominciare dal sito di Skytg24, l’episodio è avvenuto di preciso in piazza Carlo Alberto, nel noto capoluogo friulano, e due gruppi rivali se le sarebbero date di santa ragione. Il Piccolo precisa infatti che i giovani si sarebbero affrontati non soltanto a mani nude quindi con pugni, calci e spintoni, ma anche con spranghe, bastoni, coltelli e anche una pistola giocattolo. Di fronte ragazzi di origini afghane e pakistane, anche se non sono chiari i motivi del durissimo scontro. Fortunatamente il bilancio è stato di “solo” due giovani feriti ma vista la violenza l’esito sarebbe potuto essere ben peggiore.

Tra l’altro nei due gruppi rivali erano presenti anche diversi minori, e proprio due giovani hanno avuto la peggio a seguito di alcune ferite da accoltellamento. Una volta chiamate le autorità e i soccorsi, gli uomini del 118 hanno prestato le prime cure ai due ragazzi per poi portare gli stessi presso l’ospedale di Cattinara: uno è stato ferito al torace mentre un altro all’addome e al braccio. In ogni caso i sanitari assicurano che le loro condizioni non risultano essere gravi di conseguenza non sono assolutamente in pericolo di vita.

MAXI RISSA FRA GIOVANI MIGRANTI A TRIESTE: INDAGINI IN CORSO

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della squadra volante e la polizia ha subito fatto scattare le indagini per cercare di ricostruire le cause della rissa e nel contempo la dinamica. In totale sarebbero rimaste coinvolte una ventina di persone ma non è chiaro se vi siano stati degli arrestati ed eventualmente dei denunciati.

Nei prossimi giorni, con il proseguo delle indagini, si avranno notizie senza dubbio più certe. Si tratta del secondo episodio di tale genere nel giro di un mese. Lo scorso fine ottobre una violenta rissa si era verificata a Sesto San Giovanni, nel milanese, e in quel caso ci era scappato anche un morto.

