Una maxi rissa si è verificata ieri fra Como e Betis Siviglia durante l'amichevole in Spagna: un espulso per parte e non solo

Immagini che non vorremmo mai vedere quelle della sfida amichevole Como–Betis Siviglia, disputata ieri sera in terra iberica, allo stadio Ciudad de La Línea. A un certo punto, tra i giocatori del club lariano e quello andaluso sono volati schiaffi, spintoni e persino calci volanti: una vera e propria rissa che ha coinvolto una decina di calciatori.

Il tutto è avvenuto alla fine del primo tempo. Dopo il grave episodio, l’arbitro ha estratto il cartellino rosso, espellendo due giocatori e obbligando le squadre a proseguire la partita in dieci contro dieci. Fortunatamente si trattava di una semplice amichevole, altrimenti le conseguenze disciplinari sarebbero state ben più gravi.

MAXI RISSA IN COMO BETIS SIVIGLIA: SCHIAFFONI FRA FORNALS E PERRONE

La rissa è scoppiata a seguito di alcuni interventi duri da parte di giocatori del Como su Isco e Lo Celso. Il portiere del Betis, Álvaro Valles, ha quindi reagito con una spinta nei confronti dell’avversario, criticandolo per la durezza degli interventi. Quella è stata la scintilla che ha fatto esplodere la tensione: diversi calciatori hanno iniziato a discutere animatamente e sono poi passati al contatto fisico.

Fornals si è lamentato con Perrone del Como, e quest’ultimo ha reagito con uno schiaffetto al volto. Fornals ha risposto con un colpo più violento, ricevendo poi un secondo schiaffo prima che i compagni riuscissero a separare i due contendenti, in una scena quasi da incontro di boxe.

MAXI RISSA IN COMO BETIS SIVIGLIA: COSA E’ SUCCESSO

Nel parapiglia è intervenuto anche Natan, che ha cercato di afferrare un giocatore del Como in maniera piuttosto aggressiva, generando un ulteriore scontro. Cucho Hernández, nel tentativo di difendere un compagno, ha invece colpito proprio Natan con un pugno: da lì in poi, il campo si è trasformato in una vera rissa collettiva, con tecnici e giocatori intenti a sedare i coinvolti. Alla fine, l’arbitro ha espulso Fornals e Perrone, ritenuti i principali responsabili dell’accaduto. Dopo l’intervallo, fortunatamente, la tensione si è notevolmente ridotta e il secondo tempo si è svolto senza ulteriori episodi violenti.

Rimane tuttavia la macchia indelebile di quanto accaduto, resa ancora più grave dal fatto che si trattasse di un incontro amichevole. Da segnalare anche la tensione tra i due allenatori, Cesc Fàbregas e Riquelme, che hanno avuto un acceso confronto durante la rissa, pur senza arrivare alle mani. Per la cronaca, la partita è stata vinta dal Como per 3 a 2, grazie a un gol decisivo di Azón arrivato nei minuti di recupero. Qui sotto il video di quanto accaduto.