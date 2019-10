Maxi rissa in ospedale San Benedetto Tronto/ 11 feriti, picchiati anche 5 infermieri

Una incredibile storia di follia umana ci arriva da San Benedetto del Tronto, dove una banale lite iniziata in strada è terminata con una maxi rissa in ospedale: lo racconta oggi il Messaggero dopo che 11 feriti, tra cui anche 5 infermieri, sono stati ricoverati nel medesimo ospedale a seguito del furioso litigio che li ha coinvolti con i poveri sanitari che tentavano di dividere i principali antagonisti della rissa. Ha tutto origine nel pomeriggio di ieri quando due famiglie a bordo di diverse auto si sono fermate per discutere dopo una mancata precedenza in Viale De Gasperi. L’iniziale battibecco si è trasformato in autentica rissa poco dopo, con le due famiglie trasportate in ospedale per alcune lievi ferite riscontrate; è a quel punto che la rissa riesplode coinvolgendo però anche diversi infermieri che tentavano di frenare gli animi tra le corsie dell’ospedale di San Benedetto del Tronto.

MAXI RISSA IN OSPEDALE: PICCHIATI 5 INFERMIERI

In tutto 6 contendenti tra le due famiglie hanno iniziato a prendere anche le aste delle flebo per scagliarsele addosso, con urla e grida udite in tutto il reparto del Pronto Soccorso: gli infermieri hanno cercato di frapporsi ma almeno 5 di loro sono rimasti ulteriormente feriti dalla furia incontrollata dei litiganti. Come spiega il Quotidiano di Puglia, gli animi si erano da poco calmati quando le due famiglie sono venute a contatto nel corridoio della zona triage del pronto soccorso; a quel punto è scoppiato il finimondo. A riportare la calma definitivamente sono stati gli agenti della sicurezza interna e i carabinieri: non risultano feriti gravi o particolari problemi per conseguenze fisiche, ma di certo un richiamo dopo quanto avvenuto per la quiete pubblica di un ospedale non verrà risparmiato ai 6 contendenti “litiganti” per una banalissima precedenza mancata per strada.

