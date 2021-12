Maxi rissa in via Zamboni a Bologna tra giovani/ Video: colpi di sedie, calci e pugni

Rissa in perfetto stile Far West, quella che è stata registrata a Bologna, in via Zamboni – zona universitaria – proprio di fronte al portico di San Giacomo. Ad essere coinvolto, come riferisce Repubblica.it, un gruppo di giovani, presumibilmente studenti, i quali potrebbero aver alzato un po’ troppo il gomito finendo poi per dare vita ad una maxi rissa in piena notte che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Frasi auguri Buon Natale 2021/ Messaggi, biglietti e citazioni: da Rilke a Merini

Nel caos, sarebbero volate sedie e sgabelli del bar ma anche calci e pugni tra i due gruppi di ragazzi, tra cui uno sarebbe rimasto ferito dopo essere stato colpito da una sediata, finendo così sull’asfalto. Sul posto sono così intervenute le forze dell’ordine ed i soccorritori, chiamati presumibilmente dai presenti. Alcuni passanti hanno ripreso le scene ed il video è stato poi diffuso sui social ma anche sui principali portali che hanno ripreso la notizia (clicca qui per vederlo).

"Tampone ai vaccinati? Inutile"/ Viola: "Serve obbligo vaccinale, Covid vivrà anni"

Maxi rissa in via Zamboni a Bologna: sediate e scazzottate

Le immagini che immortalano la rissa avvenuta in via Zamboni a Bologna, in zona universitaria, hanno prontamente fatto il giro di molte chat tra i bolognesi, finendo inevitabilmente sui social. Si tratta di immagini esplicite dalle quali è possibile vedere uno dei litiganti mentre afferra la sedia di un locale, lanciandola con violenza contro la schiena di un altro ragazzo presente che finisce inevitabilmente a terra.

Lo stesso colpisce poi una seconda persona. Spazio quindi ad una scazzottata nella quale viene coinvolto e colpito anche l’uomo che precedentemente era intervenuto “armato” di sedia. La maxi rissa, come riferisce il portale e-tv.it, sarebbe avvenuta la notte di venerdì 10 dicembre. Nel filmato non si vedrebbero interventi da parte di soccorritori o militari ma in realtà pare che il giovane rimasto ferito sia stato poi medicato dal personale del 118 giunto sul posto. Non è da escludere che a fare scattare la violenza siano stati futili motivi dettati dall’alcol.

Terremoto oggi, M 2.0 a Bergamo/ Ultime scosse INGV: M 3.1 a Cosenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA