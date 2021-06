Maxi-rissa tra giovani a Milano/ Video Volano sedie e bottiglie vicino al Duomo

Ennesimo episodio di violenza nel centro di Milano, dopo quelli che si sono verificati nelle scorse settimane e che tanto hanno fatto discutere, dividendo l’opinione pubblica: questa volta, il teatro della maxi-rissa è stata piazza dei Mercanti, nella quale si trovavano decine e decine di giovani alcuni dei quali minorenni. Proprio a pochi passi dal Duomo, infatti, sorge il dehor del McDonald’s della Loggia dei Mercanti, in quel momento preso d’assalto dai ragazzi. Come si vede nel video, divenuto virale su Instagram, in men che non si dica si è scatenato un parapiglia che ha innescato un generale fuggi fuggi dalla piazza.

Nel filmato si vedono volare sedie e bottiglie, oltre ai consueti calci e pugni. Le immagini sono state registrate da un appartamento che si affaccia sul luogo della rissa e nell’audio si sentono entrare due voci, presumibilmente di due coniugi, che commentano esterrefatti quanto sta accadendo sotto i loro occhi, sottolineando la veemenza dei colpi e chiamando in contemporanea i carabinieri, avvisandoli dell’emergenza in atto e della presenza di numerosi ragazzi, per contenere i quali serve un numero massiccio di uomini.

MAXI-RISSA TRA GIOVANI A MILANO: VOLANO SEDIE E BOTTIGLIE

Ancora un episodio di movida violenta, dunque, a Milano, con l’ennesima maxi-rissa in pieno giorno tra giovani, che ha seguito l’accoltellamento di un ventiseienne alle Colonne di San Lorenzo nella giornata di sabato 5 giugno. In merito a tali accadimenti, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, ha asserito sulle colonne de “Il Secolo d’Italia”: “Le Colonne di San Lorenzo continuano ad essere una zona franca. L’altra notte l’ennesimo episodio con un ragazzo accoltellato e scene incredibili di guerriglia con giovani che si lanciano bottiglie addosso. Dopo i pitbull aizzati contro i carabinieri, si va avanti come se nulla fosse, verso un’escalation di violenza incontrollata. Dov’è il Comune? Che cosa aspetta Sala a firmare un’ordinanza che vieti di consumare e portare le bottiglie fuori dai bar?”.

