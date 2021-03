Maxi schermo crolla su giornalista Carlos Orduz/ Video incidente: choc in studio Espn

Spavento in Colombia per un incidente choc in diretta tv. Grande paura e sospiro di sollievo per il giornalista Carlos Orduz, che ha visto crollare buona parte dello studio televisivo di ESPN. A colpirlo in pieno uno dei maxischermi che compongono la scenografia dello studio. Incidente avvenuto durante il post partita di Champions League, con ospiti e opinionisti che sono rimasti letteralmente a bocca aperta. Tanta paura per il padrone di casa Orduz, che ha temuto il peggio. Paura e tensione si leggono sul suo volto dopo il crollo del maxischermo. Per sua fortuna non ha riportato gravi ferite e sostanzialmente il giornalista è uscito illeso dall’incidente. Lo stesso Carlos Orduz ha poi tranquillizzato, qualche ora dopo, i suoi fan sulle sue condizioni. “Sono già stato controllato e non è successo nulla, se non un grande spavento“, le sue parole in video Twitter.

Che spavento per il giornalista di ESPN! Il maxischermo crolla e..

Tutto sembra essere rientrato, dunque. Il giornalista di ESPN, che ripetiamo è uscito illeso dall’incidente, ha precisato di sentirsi bene e di aver provato solo un grosso spavento. “Voglio dire a tutti che sto bene, sono già stato controllato e non è successo nulla, se non lo spavento“, ha ribadito. “Ho solo un livido e un colpo al naso, senza nessuna frattura. Vi ringrazio per la solidarietà e per i tanti messaggi che mi avete mandato“.





