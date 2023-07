Maxim Timchenko (DTEK)/ “Ucraina perderà la guerra se schiacciata economicamente o strategicamente”

“Se fossimo schiacciati, strategicamente o finanziariamente, perderemmo questa guerra”: non usa troppi giri di parole Maxim Timchenko, numero uno di DTEK. Intervistato dal Financial Times, il CEO del più grande fornitore di energia privato dell’Ucraina sta lottando per mantenere le luci accese a Kiev e nelle altre città, mentre tenta anche di pianificare la futura espansione.

“L’anno scorso non si trattava di soldi o di profitti, ma di sopravvivenza”, ha ricordato Timchenko, che a diciotto mesi dall’invasione russa è ancora alla guida di DTEK nella lotta quotidiana per mantenere in funzione il sistema energetico ucraino. La guerra ha alzato la posta in gioco per Timchenko, che deve affrontare decisioni che potrebbero cambiare il destino del suo paese. Ha anche testato l’evoluzione di DTEK da una società che si è espansa in parte attraverso l’acquisizione e la modernizzazione di beni di proprietà statale, in una allineata con i mercati occidentali liberalizzati. Circa 200 dipendenti DTEK hanno perso la vita in combattimenti in prima linea o in servizio per l’azienda dall’inizio della guerra. È “la peggiore notizia possibile che puoi ottenere come CEO”, le sue parole.

L’analisi di Timchenko

La guerra ha anche messo alla prova la spinta al cambiamento. Quando milioni di persone sono fuggite e le attività sono state interrotte, le persone hanno smesso di pagare le bollette e DTEK ha dovuto affrontare una crisi di liquidità, con tassi di pagamento che normalmente significherebbero “collasso finanziario”. L’azienda è stata in parte salvata dalle riserve di cassa accumulate prima della guerra e dalla sua produzione di gas e carbone. Ancora più critica, dice Timchenko, è stata l’Ucraina che ha rifiutato le richieste di passare a un’economia di comando e controllo, mantenendo invece la maggior parte delle riforme del mercato energetico duramente conquistate negli anni precedenti. “È stato un dibattito enorme”, dice Timchenko, elogiando il governo di Volodymyr Zelensky per aver mantenuto i nervi saldi: “O annulliamo tutte le nostre riforme e la liberalizzazione del mercato e introduciamo questa gestione di tipo bellico, mettendola nelle mani del regolatore o del ministero, oppure accettiamo il nostro modello liberalizzato”, ha aggiunto ai microfoni del FT. Ora, l’obiettivo a lungo termine di Timchenko è l’espansione all’estero, la raccolta di fondi per la ricostruzione e la modernizzazione del sistema energetico ucraino.

L’azienda sta investendo in infrastrutture verdi, tra cui un parco eolico a soli 100 km dal fronte. Anche se alcuni sono stati persi per il momento nei territori occupati, ritiene che più energie rinnovabili saranno fondamentali per la futura sicurezza energetica dell’Ucraina, compresa la capacità di esportare più energia pulita in Europa. “Stiamo tutti imparando a vivere durante la guerra”, ha spiegato Timchenko: “Dobbiamo essere leader per l’integrazione futura e costruire un nuovo sistema energetico”. La scommessa è stata vinta, riporta il giornale specializzato, considerando che la massiccia interruzione e un enorme deflusso di rifugiati hanno ridotto la domanda interna di energia, DTEK ha iniziato a esportare elettricità nell’Europa occidentale, dove i flussi di gas russi interrotti avevano fatto salire i prezzi.











