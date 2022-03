Maxime, chi è il fidanzato Aurora Ruffino/ Il colpo di fulmine in vacanza, poi…

Maxime è il fidanzato francese della celebre attrice Aurora Ruffino. I due si sono conosciuti nel corso del 2016, durante una vacanza in Francia e quasi immediatamente è scattato il colpo di fulmine. Da quel momento infatti non hanno più potuto fare a meno l’uno dell’altra. In tutti questi anni, il ragazzo ha sempre creduto nelle qualità di Aurora e l’ha sempre supportata con entusiasmo, spronandola a dare il meglio e a raggiungere i suoi obiettivi. Dopo alcuni anni insieme, Maxime e Aurora hanno deciso di andare a convivere perché non sopportavano più l’idea di restare lontani. Il compagno della Ruffino, a quanto pare, è una persona molto riservata, tanto che in rete non si trovano molte informazioni sul suo conto. Di certo, come abbiamo già detto, si è rivelato fondamentale nella carriera di Aurora perché l’ha sostenuta in ogni modo.

Noi, anticipazioni prima puntata/ Family drama: la famiglia Peirò tra passato e presente

Maxime, fidanzato di Aurora Ruffino, nonché il suo primo fan

Come detto, quindi, Maxime si è rivelato decisivo nella carriera di Aurora. Oltre a non averla mai ostacolata, l’ha aiutata tantissimo a migliorare la lingua inglese, tanto che ora la padroneggia e per lei, nel frattempo, si sono aperte molte porte in ambito di progetti internazionali. L’attrice, non a caso, ha ribadito la sua gratitudine nei confronti del fidanzato, riconoscendo l’importanza del suo sostegno e del suo amore. Grazie a lui, inoltre, ha imparato anche qualche parola della lingua francese, ampliando ulteriormente le sue skills linguistiche. Della sua storia d’amore con Maxime, Aurora condivide di tanto in tanto qualche scatto sul suo profilo Instagram, per la gioia dei fan che la seguono in ogni sua avventura.

