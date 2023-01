Maxime, chi è il fidanzato di Aurora Ruffino/ “Abbiamo la stessa visione della vita”

Maxime, chi è il fidanzato di Aurora Ruffino

Aurora Ruffino, tra i protagonisti della serie “Black Out – Vite sospese” su Rai 1, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 30 gennaio, di Oggi è un altro giorno. L’attrice, classe 1989, è fidanzata con Maxime, un ingegnere francese di 5 anni più giovane di lei. I due si sono conosciuti durante una vacanza in Francia nel 2016.

Aurora Ruffino, protagonista con "Noi"/ "Sono cresciuta senza genitori, il dolore…"

“Fino al 2019 ci siamo divisi fra Italia e Francia. Poi Maxime ha ricevuto un incarico a Torino: era il 2020! Abbiamo passato tutto il lockdown insieme e la scoperta è che noi due, 24 ore su 24, stiamo benissimo, anzi meglio. Ora abbiamo casa a Lione”, ha raccontato l’attrice in un’intervista a Donna Moderna. Aurora e il fidanzato sono molto riservati e non appaiono quasi mai nelle foto sui social, che l’attrice usa principalmente per motivi professionali.

Aurora Ruffino, ecco chi è il nuovo fidanzato Maxime/ L'amore tra Italia e Francia

Maxime: “L’uomo migliore che abbia mai incontrato”

Sulle pagine di Donna Moderna, Aurora Ruffino aveva spiegato come si è innamorata di Maxime: “È l’uomo migliore che abbia mai incontrato. Perché condividiamo lo stesso amore per la libertà e per il rispetto reciproco, abbiamo la stessa visione della vita. Perché è un uomo stimolante. E poi… lo dico? Perché in lui ho ritrovato tante somiglianze con mio nonno, l’uomo della mia vita. Maxime è come lui, un grande lavoratore, serio, indipendente, con dei valori”. Per molti anni l’attrice ha messo il lavoro al primo posto, ora le sue priorità sono cambiate: “Ho scoperto che io non sono il lavoro: ora c’è Maxime, ci siamo noi due. Oggi sono felice con quello che ho: il lavoro, l’amore, il progetto di fare una famiglia ed essere madre”.

LEGGI ANCHE:

Aurora Ruffino: "Cerco senso della vita come Battiato"/ "Denaro non è demonio ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA