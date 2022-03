Maxime, chi è il fidanzato di Aurora Ruffino/ “Quando ci sono le litigate…”

“Braccialetti Rossi“, fiction andata in onda ormai quasi dieci anni fa dove interpretava una ragazza che soffriva di anoressia, ha regalato la popolarità ad Aurora Ruffino. Da allora la giovane attrice non si è praticamente più fermata e ha recitato, tra gli altri, in “Non dirlo al mio capo”. “Don Matteo” e “I Medici”, ma pur avendo solo 32 anni già ora è riuscita a ottenere il suo primo ruolo da protagonista nella serie “Noi“, versione italiana di “This Is Us“, dove ritroverà al suo fianco Lino Ganciale.

Noi, anticipazioni prima puntata/ Family drama: la famiglia Peirò tra passato e presente

Lei è già una vera perfezionista, al punto tale che quando non è impegnata sul set fa il possibile per viaggiare all’estero e migliorare così la sua pronuncia delle lingue straniere. Proprio questo aspetto ha reso più semplice ottenere la parte nella serie dedicata alla famiglia fiorentina, il suo primo lavoro a livello internazionale: “Ho lottato tanto per avere quella parte, ho fatto ben sei provini prima di convincere il regista” – ha raccontato lei in un’intervista Rai.

Maxime, chi è il fidanzato Aurora Ruffino/ Il colpo di fulmine in vacanza, poi...

Aurora Ruffino è innamorata: chi è il fidanzato Maxime

Un ruolo importante nella sua crescita professionale lo sta avendo anche il fidanzato, Maxime, un ingegnere a cui è legata da qualche anno e con cui convive. I due si sono conosciuti in una vacanza studio e sono davvero innamoratissimi.

Il ragazzo è di origine francese, caratteristica che, paradossalmente rende più “frizzantino” il loro rapporto. “Con il mio ragazzo parlo in inglese. Anche se sto imparando anche il francese… Il bello arriva quando ci sono le litigate…“ – ha concluso.

LEGGI ANCHE:

This is us, la serie tv su cui si basa il remake Noi/ Un successo lungo sei stagioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA