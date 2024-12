Maxime Mbanda e la passione per le donne: il retroscena al Grande Fratello 2024

L’ultimo ingresso nella casa del Grande Fratello 2024 durante la puntata di ieri sera è stato quello di Maxime Mbanda, rugbista della Nazionale italiana che ha varcato la porta rossa con la speranza di vivere una grande avventura, a distanza di poco tempo dalla fine del suo matrimonio, evento risalente a circa sei mesi fa. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha aggiornato i suoi follower dopo aver raccolto alcune segnalazioni su Maxime Mbanda, che come confermato anche dal padrone di casa Alfonso Signorini sarebbe un noto sciupafemmine:

“Oddio! Guarda che lui è davvero una persona pessima, un narcisista e basta! Frequentava una mia cara amica mentre le diceva di essere divorziato… ovviamente erano tutte bugie, non era vero!”. “Anni fa l’ho conosciuto in un famoso locale a Milano..convinto e maleducato come pochi. Siamo usciti, per una colazione, ma scappata subito voleva chissà cosa da me, mentre messaggiava al tavolo con un’altra per organizzarsi la serata“ si legge tra le segnalazioni raccolte sui social.

Maxime Mbanda ammette gli errori commessi in passato

Davanti alle sue responsabilità il nuovo concorrente del Grande Fratello 2024 non sembra volersi tirare indietro, il rugbista ha infatti commentato le questioni sul suo conto, inviando un messaggio a Deianira Marzano: “Tranquilla che non avrò problemi a parlarne di certe cose, per quanto potrà far male soprattutto alla mia ex compagna! Purtroppo ho sbagliato più volte in passato, ma lei comunque ne è al corrente” le parole del nuovo gieffino che dunque sembra pronto a tirare fuori dai cassetti anche gli argomenti più scomodi che riguarderebbero la fine della sua relazione dalla quale sono nati anche due figli.

Intanto Maxime Mbanda ha debuttato nella casa del Grande Fratello 2024 puntando Amanda Lecciso, con la quale ha fatto un tuffo in piscina nelle battute iniziali della sua avventura.