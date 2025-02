Proseguono i problemi di cuore al Grande Fratello. All’interno della Casa non fanno altro che nascere simpatie, amicizie, interessi e perché no, magari anche amori. Come quello che potrebbe sorgere tra Maxime e Amanda. I due da qualche settimana si scambiano baci e abbracci e questo fa pensare ad un interesse crescente che magari potrebbe trasformarsi a breve in altro. Da parte del rugbista l’interesse sembra però essere più concreto, tanto che durante una festa in Tugurio, Maxime si è rifugiato in salone, mostrandosi piuttosto pensieroso. Raggiunto da Tommaso, ha ammesso di avere qualche pensiero di troppo perché ha notato un avvicinamento di Amanda a Federico.

“Si sta perdendo tanto. Prima o poi se ne accorgerà” ha sottolineato Maxime, aggiungendo che spera che la concorrente sia felice. Tommaso si è mostrato comprensivo e l’ha rassicurato, spiegando che a suo dire, a Federico non interessa Amanda. Rincuorato, almeno un po’, il rugbista ha lasciato libero Tommaso, ringraziando per la vicinanza. Tommaso, dal canto suo, capisce bene le emozioni di Maxime: ha provato, nei mesi passati, le stesse sensazioni ma nei confronti di Maria Vittoria, che non ricambiava il suo sentimento. Dunque, da parte dell’inquilino, la comprensione è massima, almeno su questo tema.

Maxime e Amanda vicini, ma lui a vede interessata a Federico

