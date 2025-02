Maxime Mbanda se l’è vista brutta durante un gioco al Grande Fratello. Anche questo non è di certo un periodo scevro di tensioni, dato che le fazioni delle ultime settimane sono più agguerrite che mai. Lorenzo è insofferente, Helena Prestes fa di tutto per trovare una stabilità nella casa e Maxime Mbanda che invece si è fatto male alla testa, cadendo e ferendosi durante un gioco. Ma cos’è successo? Andiamo subito a scoprirlo.

Partiamo dal principio. Ormai è chiaro che le divisioni nella casa si sono fatte più marcate. Alcuni inquilini non hanno accettato di buon grado il rientro di Helena Prestes, Jessica Morlacchi e degli altri concorrenti che erano stati eliminati. Addirittura qualcuno non sta vedendo di buon occhio il successo ottenuto dalla modella brasiliana, e non accenna ad abbassare la rabbia nei suoi confronti. Uno dei pochi che sta cercando di non farsi coinvolgere in queste faccende, è il giocatore di rugby Maxime Mbanda, che negli ultimi mesi si è anche preso una cotta per Amanda Lecciso, proprio come successe a Bernardo Cherubini.

Maxime Mbanda, ferita al Grande Fratello: Javier Martinez corre da lui

Il Grande Fratello ha deciso di alleviare le sofferenze e le tensioni nella casa organizzando spesso giochi o piccole feste serali per aiutare gli inquilini a vivere meglio questa difficile situazione. Ricordiamo che i concorrenti del Grande Fratello sono reclusi da diverso tempo in un luogo lontano da casa, senza contatti con l’esterno e senza possibilità di stare da soli, salvo l’autoeliminazione. Ed è così, che anche Maxime si è fatto coinvolgere in un gioco, quello del tiro alla fune con Luca Giglio. Poco dopo, però, è successo il disastro. Il rugbista dopo aver afferrato la corda è caduto e si è ferito la faccia.

Gli altri inquilini, dopo aver visto l’incidente si sono preoccupati e sono corsi a soccorrerlo. Javier Martinez ha provveduto subito ad aiutarlo seguito da Emanuele Fiori, che ha preso un grandissimo spavento vedendo Maxime in quelle condizioni. In base alle ricostruzioni, il rugbista sarebbe scivolato sul bagnato e questo lo ha portato a cadere e a sbattere la testa. La ferita, infatti, era decisamente profonda ma ancora non sappiamo se lo staff del Grande Fratello lo abbia portato in ospedale o se sia entrato un medico per controllare la situazione. Per ora, nessun comunicato ufficiale.