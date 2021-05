Maxime Mbanda, Cavaliere della Repubblica/ “Non ho parole per esprimere l’emozione”

Maxime Mbandà è tra i “Nuovi Eroi” protagonisti della puntata di venerdì 21 maggio 2021 su Rai3. Classe 1993, il flanker delle Zebre Rugby ha ricevuto il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un riconoscimento prestigioso per il suo impegno costante e il suo servizio da volontario durante i primi mesi dell’emergenza sanitaria di Coronavirus della scorsa primavera. Il campione, infatti, è stato per tantissime ore al giorno disponibile attivamente per ANPAS, un’associazione che raggruppa tutte le Pubbliche Assistenze presenti sul territorio nazionale, attiva su numerosi fronti come quello del primo soccorso sino al servizio civile ed al pronto intervento in caso di calamità, aiutando la Croce Gialla di Parma. Mbanda è uno dei tanti nuovi eroi dei giorni nostri che è stato premiato durante la cerimonia ufficiale tenutasi presso il Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Maxime Mbanda: “questa onorificenza rappresenta un riconoscimento importante”

Maxime Mbandà ha accolto con grandissima emozione questo titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. “Non ho parole adeguate ad esprimere l’emozione che ho provato quando ho ricevuto la medaglia e il diploma di Cavaliere della Repubblica” – ha dichiarato il campione aggiungendo – “una sensazione mai vissuta prima d’ora, che voglio condividere in primis con la mia famiglia, con tutti i colleghi della Croce Gialla e con tutti coloro che, volontariamente, si sono prodigati e messi al servizio del Paese in questo difficile periodo. Questa onorificenza rappresenta un riconoscimento importante per l’impegno profuso durante il lockdown da tutti loro e il mio impegno è quello di continuare al fianco della Croce Gialla di Parma compatibilmente con i miei impegni sportivi. Anche loro, come l’Italia e le Zebre Rugby Club, sono la mia squadra”. Sul finale il campione ha precisato: “è stata una decisione non semplice quella di non presenziare alla cerimonia di consegna presso il Quirinale, ma il rugby mi ha insegnato a rimanere al fianco dei compagni, indirizzandomi verso la scelta che ritengo più giusta in questo momento”.

