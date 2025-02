Maxime Mbandà racconta un periodo molto difficile della sua vita al Grande Fratello: “Ero obeso”

Maxime Mbandà ha raccontato al Grande Fratello di aver avuto un’infanzia complicata e molto dolorosa. In un lungo confessionale, lo sportivo ha rivelato di aver subito bullismo a causa del suo peso e di non aver ritrovato nei suoi genitori l’aiuto di cui necessitava. “Sono sempre stato insicuro di me stesso, anche perché sono sempre stato obeso, da quando avevo 8 anni.” ha esordito Maxime.

Lo sportivo è dunque entrato nel dettaglio di questo dramma vissuto, raccontando: “Ero una palla di grasso, 114 chili a 14 anni, a scuola venivo deriso… poi non avendo molto dialogo con i miei genitori, mi ritrovavo in camera da solo e mi sfogavo ascoltando musica. Io però non li ho mai biasimati, perché sapevo che lavoravano per non farmi mancare nulla, però in effetti alla fine mi mancava qualcosa.”

Maxime, la svolta a 17 anni: “Ho capito che dovevo cambiare”

La svolta per Maxime è arrivata grazie al rugby, dove il suo peso era un’arma in campo. Poi, però, il gieffino ha deciso di stravolgere la sua vita: “Nell’estate dei miei 17 anni, mi sono guardato allo specchio e ho deciso che dovevo cambiare, e sono cambiato. A 19 anni sono andato via di casa e ho iniziato a seguire la mia carriera sportiva. Quei momenti hanno però lasciato delle ferite in me.” ha concluso.