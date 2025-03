Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, Maxime Mbanda sembra essere tornato ufficialmente con l’ex moglie, Cristiana Conti. I due hanno avuto un amore lungo 11 anni, dal quale sono nati due figli: Mata Leone e Celeste Matilde. A seguito di un presunto tradimento del rugbista, però, si sono lasciati, pur mantenendo un rapporto sereno per il bene dei bambini. Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, aveva ammesso di aver fatto dei sbagli nei confronti dell’ex compagna, ma di essere pronto a cambiare. Ebbene, dopo meno di tre mesi di permanenza nel reality, Maxime è tornato dalla sua famiglia, riuscendo a ritrovare la serenità con Cristiana.

Loredana Lecciso risponde a Jessica Morlacchi al GF: "Amanda mantenuta? Falso!"/ "Pensiero odioso"

“Situazione sentimentale: innamorato e finalmente consapevole di esserlo davvero. Grazie Grande Fratello, ti devo la vita letteralmente”, ha scritto lo sportivo nelle sue storie Instagram. Sebbene non abbia fatto esplicitamente il nome dell’ex compagna, tutto porterebbe a pensare che quel messaggio sia riferito proprio a lei. Stando alle sue parole, grazie all’esperienza nel programma di Canale 5, Maxime sarebbe tornato a casa più consapevole del suo amore per Cristiana, la quale avrebbe deciso di concedergli una nuova possibilità.

Loredana Lecciso, chi è sorella di Amanda del Grande Fratello/ L'atteso matrimonio con Al Bano e i figli

Maxime Mbanda torna con l’ex moglie dopo l’uscita dal Grande Fratello: ma scoppia una polemica su Amanda Lecciso

L’annuncio di Maxime Mbanda su un presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie ha fatto parecchio discutere. Difatti, il rugbista ha addirittura ringraziato il GF per avergli fatto riscoprire l’amore per la madre dei suoi figli, dopo la loro recente separazione. Peccato che, durante i mesi trascorsi nella Casa, Maxime avesse in realtà mostrato interesse per un’altra donna: Amanda Lecciso. Poco dopo il suo ingresso, lo sportivo si era immediatamente dichiarato alla coinquilina, dando vita persino ad un triangolo amoroso con Bernardo Cherubini, con il quale si ‘contendeva’ le attenzioni della gieffina.

Genitori di Loredana Lecciso, chi sono/ Papà Fulvio impegnato nel mondo della politica

Nonostante i ripetuti rifiuti della Lecciso, Maxime non si era arreso e, con il tempo, erano riusciti ad avvicinarsi sempre di più. Nei giorni precedenti alla sua eliminazione, però, qualcosa era cambiato, tanto che diversi spettatori avevano percepito una sorta d’insofferenza da parte del rugbista nei confronti di Amanda. Di conseguenza, le fan della sorella di Loredana Lecciso hanno criticato Maxime, accusandolo di essere stato falso dentro la Casa. Ad ogni modo, l’ex gieffino non ha ancora fatto un annuncio ufficiale, dunque non è chiaro se sia effettivamente tornato insieme all’ex moglie.