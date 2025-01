Momento di sconforto per Maxime Mbanda al Grande Fratello. Il ragazzo è scoppiato in lacrime davanti a Lorenzo Spolverato, che è subito accorso per tirarlo un po’ su di morale. Restare nel reality così a lungo non è affatto semplice, e ogni tanto alcuni inquilini crollano a causa delle forti pressioni nella casa. Tutto è successo quando Maxime Mbanda si è ritirato in cucina con le lacrime agli occhi per fare il punto della situazione sulla sua presenza al Grande Fratello.

“Ammiro e apprezzo tanto la tua voglia di metterti in gioco sempre“, gli ha detto Lorenzo Spolverato cercando di incoraggiarlo un po’. “Solo non essere così tanto eccessivo, perchè non riesci a controllarti“, ha continuato. Il modello milanese ha criticato il fatto che Maxime Mbanda si confida con troppe persone, finendo poi per fare un buco nell’acqua: “Dentro di te sei uno aperto che lavora e seziona tutto, devi solo darti rispetto come padre e come figlio“.

Maxime Mbanda in crisi per Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato secco: “Devi reagire”

“Se sei qui è perchè il lavoro deve andare avanti“, spiega Lorenzo Spolverato a Maxime Mbanda, dopo che quest’ultimo si è lasciato andare nello sconforto più totale. Il ragazzo gli ha risposto di non capire se quello che sente per Amanda Lecciso è un sentimento vero o se si tratta solo di un condizionamento. “Non so se quello che sento sia amore“, dice. “Cosa devi cercare? Le tue risposte le hai dentro” gli ha detto Lorenzo e a quel punto Maxime Mbanda si è lasciato andare ad un pianto disperato.

Il modello gli ha detto amichevolmente che spesso farsi troppe domande è deleterio e che in alcune situazioni è più importante reagire e far vedere ciò che si vale: “Alcune domande non hanno una risposta, portano solo a delle riflessioni consapevoli che piano piano arrivano”. Ciononostante Maxime Mbanda sembra essere oppresso dai suoi pensieri e pare in difficoltà per quello che sta provando. Non riesce a gestire alcune situazioni e questo lo manda in confusione. Sarà riuscito Lorenzo Spolverato a farlo riflettere e a toglierlo dalla spiacevole situazione?