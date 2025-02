Maxime Mbandà deluso da Amanda Lecciso?

Maxime Mbandà continua a provare un interesse per Amanda Lecciso. Nonostante quest’ultima abbia più volte ribadito di vederlo solo come un amico, Maxime non perde le speranze di poterla conquistare. Tutto è accaduto perché Amanda ha continuato a trascorrere del tempo con lui senza togliergli abbracci e attenzioni. Pur consapevole di poter avere solo, per il momento, una semplice amicizia, Maxime è sempre stato felice del loro rapporto, almeno fino a ieri sera.

Eliminato Grande Fratello: dopo Alfonso, addio ad un altro alleato di Lorenzo Spolverato?/ Ecco chi rischia

Il giocatore di rugby, infatti, dopo cena, si è rifugiato in camera da letto dove si è lasciato andare ad uno sfogo tra le lacrime. Raggiunto da Javier Martinez che è anche molto legato ad Amanda, ha accolto lo sfogo di Maxime che gli ha confidato di essere stato ferito da un commento di Amanda.

Maxime Mbandà: cosa gli ha detto Amanda Lecciso

Maxime ha raccontato a Javier Martinez che Amanda Lecciso gli ha confidato di non gradire alcuni suoi atteggiamenti che non vorrebbe mai in un uomo con cui costruire una relazione. Parole che hanno ferito profondamente Maxime che arriva all’amara conclusione che “non siamo fatti per stare insieme”. Il pallavolista argentino accoglie il dolore di Maxime ma lo sprona a non mettere mai in discussione la sua persona.

Yulia Bruschi e Luca Giglio, storia al capolinea?/ Indiscrezione bomba: lei pizzicata ancora con l'ex Simone

“Non sentirti sbagliato perché non lo sei. Te lo dico perché anch’io, quando mi piaceva Shaila, mi sentivo sbagliato ma non è così”, dice Javier che prova a far reagire l’amico. “Ci speri ancora in pochettino?” chiede il ragazzo e Maxime pur mantenendo un briciolo di speranza riconosce di avere con Amanda solo un rapporto d’amicizia.