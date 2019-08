MAXIMILIAN/ Anticipazioni 7 agosto 2019: i drammi e gli amori di Maria di Borgogna

MAXIMILIAN: LA MINISERIE, TRAMA E SERIE

I fan di Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore potranno dormire sonni tranquilli: la miniserie tedesca in due puntate ritornerà su Rai 3 nella prima serata di oggi, mercoledì 7 agosto 2019, ovviamente in replica. Verrà trasmesso il primo dei due episodi. Sono trascorsi due anni dal suo debutto in madre patria e quasi 12 mesi esatti da quando l’emittente italiana invece ha scelto di riproporla ai propri telespettatori. Dal titolo originale Maximilian – Das Spiel von Macht und Liebe, lo show racconta le vicende avvenute nel 1477 in seguito all’ascesa di Maria di Borgogna come Duchessa, a causa della morte del padre Carlo il Temerario. Massimiliano d’Asburgo rappresenterà ai suoi occhi l’unico uomo che vuole avere al proprio fianco, anche se i nobili cercheranno di portare avanti un accordo che possa tenere unita la Francia, nel tentativo di farle sposare il fratello minore di Luigi XI, Carlo di Fracia. Una proposta che inizierà a vacillare ancora prima della morte del Temerario, che quattro anni prima della sua scomparsa dovuta alla Battaglia di Nancy, aveva già ricevuto delle offerte da parte di Federico III d’Asburgo perché i rispettivi figli diventassero marito e moglie.

L’intreccio narrativo si svolgerà quindi su due livelli. Da un lato la personalità di Maria di Borgogna, considerata la più ricca ereditiera di tutta l’Europa. Dall’altra le mire di Luigi XI che in quanto padrino della giovane Duchessa cercherà comunque di impedirle di sposare Massimiliano, nonostante quest’ultimo fosse già considerato il potenziale fidanzato. Lontano dal mondo della politica, Maria sceglierà di mettere al primo posto i suoi sentimenti per inseguire la sua favola d’amore al fianco di Massimiliano I, il futuro Imperatore del Sacro Romano Impero. A dare vita ai due personaggi saranno Christa Theret e Jannis Niewohner, mentre fra i personaggi principali troviamo anche Jean-Hugues Anglade nei panni di Luigi XI. Compariranno inoltre Tobias Moretti nel ruolo di Federico III e il Delfino Carlo, fratello di Luigi XI e interpretato dal giovanissimo Max Baissette. In secondo piano diversi personaggi della Corte delle tre potenze coinvolte, come Margareta di York che conosceremo grazie a Alix Poisson, Filippo de Commynes che verrà invece interpretato da Nicolas Wanczycki e Caroline Godardi nel ruolo di Anna di Francia. Il riscontro da parte di pubblico e critica nei confronti della miniserie è stato più che positivo in Germania, dove gli ascolti si sono aggirati su una media di 2,3 milioni a puntata. Non si può dire invece lo stesso in Austria, dove il picco più alto si è raggiunto con il secondo dei tre appuntamenti originali, grazie a 788 mila utenti in ascolto.

MAXIMILIAN ANTICIPAZIONI 7 AGOSTO 2019

EPISODIO 1 – Nel XV secolo, l’imperatore Federico III e Luigi XI continuano a portare avanti le loro politiche che prevedono la supremazia dell’Europa rispetto agli altri stati. Una strategia messa in atto dal regnante francese, che per questo motivo cercherà di portare dalla sua parte Carlo il Temerario. Considerato all’epoca come il principe più ricco a livello europeo, perderà la vita durante l’assedio di Nancy. Al suo posto verrà incoronata la figlia Maria, l’unica nata nella famiglia reale, poco prima che suo padre e il padre di Massimiliano I d’Asburgo, Federico III, potessero ultimare gli accordi per combinare il loro matrimonio. Luigi XI cercherà di cogliere al volo l’occasione: vuole che Maria sposi il fratello Carlo, nonostante abbia solo sette anni. In questo modo potrà infatti consolidare il suo dominio, mentre Federico III è a corto di soldi per via dei numerosi attacchi di turchi e ungheresi. Indecisa sul da farsi, Maria inizia ad ottenere il controllo dei tanti territori del Ducato. Allo stesso tempo vuole decidere da sola del proprio destino, anche se sarà costretta ad agire di nascosto dal re Ludovico per scrivere una lettera al suo Massimiliano e prendere una decisione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA