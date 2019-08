MAXIMILIAN/ Anticipazioni 9 agosto 2019: un grave lutto colpisce Massimiliano…

MAXIMILIAN ULTIMA PUNTATA DELLA MINISERIE

Dopo aver incollato davanti ai telespettatori 687mila spettatori con il 3.9 di share con la prima puntata, oggi, giovedì 8 agosto, in prima serata su Raitre, va in onda il secondo ed ultimo appuntamento di “Maximilian“, il dramma storico interpretato da Christa Theret e Jannis Niewhoner. La miniserie tedesca, diretta da Andreas Prochaska e sceneggiata da Martin Ambrosch racconta la storia di Massimiliano I d’Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero dal 1493 fino al 1519 che fu l’anno della sua morte. Oltre a raccontare quella che è stata la storia politica di Massimiliano I d’Asburgo, protagonista del dramma storico è anche la storia d’amore di Massimiliano e Maria, figlia del duca di Borgogna che, dopo la morte del padre, fu costretta a trovare marito per ereditare il trono. Massimiliano e Maria si sposarono per procura, ma nonostante tutto, tra i due scoppiò un grande amore.

MAXIMILIAN, ANTICIPAZIONI 8 AGOSTO: IL FINALE DELLA MINISERIE

Nella seconda ed ultima puntata di Maximilian, Massimiliano e Maria sono sposati e innamorati. Il matrimonio tra i due, tuttavia, scatena tensione con il re di Francia, disposto a tutto pur di ottenere il trono e uccidere Massimiliano che, tuttavia, si rende conto delle intenzioni del re al punto da dichiarare guerra alla Francia. Non avendo, tuttavia, grandi disponibilità economiche, è costretto a chiedere l’appoggio del mercante Ulrich Fugger del Giglio. Nel frattempo, la vita privata di Massimiliano procede a gonfie vele. Maria, infatti, resta incinta e rende padre il marito per la prima volta. Durante il battesimo del primogenito, Massimiliano viene ferito, ma fortunatamente si tratta di una ferita lieve. Dopo essersi rimesso, Massimiliano torna a combattere contro la Francia, ma un terribile lutto lo colpisce.

MAXIMILIAN, IL GIOCO DEL POTERE E DELL’AMORE: LA MORTE DI MARIA

La storia d’amore di Massimiliano e Maria che è al centro dell’ultima puntata di Maximilian, purtroppo, non ha avuto un lieto fine. Mentre Massimiliano combatteva la sua guerra politica per difendere il trono, infatti, Maria moriva dopo essere caduta da cavallo. La moglie di Massimiliano I d’Asburgo morì a soli 25 anni. Durante una battuta di caccia con il falcone nella foresta di Wynendaele, Maria cadde e rimase sotto il suo cavallo. Per lei non ci fu scampo: all’epoca, infatti, nessun dottore riuscì a curare le gravi ferite che la duchessa di Borgogna riportò e morì dopo tre settimane di agonia lasciando un Massimiliano disperato e due figli, Filippo detto il Bello e Margherita.





