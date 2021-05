Maximus e Hanry Harris, figlio ed ex compagno Vera Gemma/ “Quando ero incinta…”

Vera Gemma ha un grande e vero amore nella sua vita, il figlio Maximus. Dopo aver parlato di lui a lungo mentre era sull’Isola dei Famosi 2021, dopo aver ricevuto una bellissima sorpresa da parte della produzione che le ha fatto recapitare un videomessaggio del suo bambino, Vera Gemma che questa sera sarà in studio durante la diretta con Ilary Blasi per raccontare le emozioni vissute, ha potuto finalmente riabbracciare il figlio a cui dedica ogni istante della sua vita. Per partire per l’Honduras e trasformarsi in naufraga, Vera ha affidato Maximus a sua sorella e rientrata in Italia è tornata nuovamente da lui. Maximus è nato dalla relazione con il musicista americano Hanry Harris. Durante un collegamento con la Blasi, dopo aver visto le immagini di Maximus, Vera ha anche svelato un particolare della sua gravidanza.

Vera Gemma e il dettaglio sulla nascita del figlio Maximus

Vera Gemma è attualmente fidanzata con Jeda, ma l’uomo più importante della sua vita resterà sempre il figlio Maximus sulla cui nascita ha svelato un retroscena ad Ilary Blasi durante la diretta dell’Isola dei Famosi 2021. “Io non lo so che ho fatto. Pensa che quando ero incinta sono andata in Chiesa e ho fatto una preghiera. Ho detto: ‘Dio ti prego perdonami perché lo so che deve essere in salute, però fa che sia anche bello, perché non è vero che non è tanto importante nella vita’”, ha raccontato Vera Gemma che protegge il suo bambino da ogni forma di gossip e pettegolezzo. Maximus, dunque, resterà per sempre l’amore più grande della sua vita.

