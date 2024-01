Maximus Giuliano, chi è figlio di Vera Gemma/ Dal bullismo al sogno di diventare calciatore: “Io insultato…”

Chi è Maximus Giuliano, figlio di Vera Gemma?

Maximus è l’unico figlio dell’attrice e showgirl Vera Gemma, i due saranno ospiti di Verissimo per la loro prima intervista televisiva madre e figlio. È noto a tutti che Vera Gemma abbia avuto svariati amori e flirt importanti, ma l’unico “uomo” che l’attrice amerà per sempre è proprio il figlio Maximus.

Nato nel 2010, Maximus Giuliano, è frutto della storia d’amore tra Vera Gemma e Henry Harris, che nel 2008 erano convolati a nozze Las Vegas. L’ex coppia diede al figlio Maximus anche un secondo nome importante, quello del padre di Vera (Giuliano Gemma), grande attore e stuntman e oltre a sperare che fosse in salute, in quanto “nipote d’arte”, sperarono anche che fosse un bel bambino. Vera Gemma, parlando dei suoi mesi di gravidanza, aveva dichiarato: “Quando ero incinta sono andata in Chiesa e ho fatto una preghiera. Ho detto: ‘Dio ti prego perdonami perché lo so che deve essere in salute, però fa che sia anche bello, perché non è vero che non è tanto importante nella vita’”. Dopo la separazione dei genitori, Maximus è andato a vivere con la madre a Roma e attualmente frequenta la scuola media.

Maximus, il bullismo e il suo grande sogno: il calcio

Vera Gemma sino ad oggi ha cercato di tutelare il più possibile il figlio Maximus tenendolo lontano da giornalisti e telecamere, di lui aveva postato solo qualche scatto sui social inserendo descrizioni piene d’amore materno, tra cui: “Mio figlio è la mia ragione di vita”.

Oggi però Maximus non è più un bambino ma un giovane ragazzo pieno di sogni e molto attivo sui social come i suoi coetanei! Come si evince dal profilo Instagram di Maximus infatti, lui stesso racconta parte della sua storia, traendo da atti di bullismo a scuola ancora più forza e concentrandosi giorno dopo giorno sul suo grande sogno: diventare un calciatore. Sotto un recente post Instagram Maximus ha scritto: “Non ho un fisico da invidiare, ma ho il rispetto di me stesso, di svegliarmi la mattina e non pensare di essere grasso, ciccione, una palla di lardo ecc. Voglio solo dire a tutte le persone che mi hanno bullizzato, insultato per il mio fisico e molto altro, grazie. E a quelli che mi hanno aiutato (ovvero pochi) vi prometto che un giorno ce la farò, e mentre indosserò la maglia della mia nazionale, dimostrerò a tutti che ho realizzato il mio sogno e che ce l’ho fatta!”.

