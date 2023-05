Maya Hawke, figlia Uma Thurman rivela “Sono dislessica”/ “Recitare per Wes Anderson? La gioia assoluta”

Maya Hawke nel nuovo film di Wes Anderson

Maya Hawke, figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, è una delle protagoniste di “Asteroid City”, il nuovo film di Wes Anderson,ambientato nel deserto del Nevada, negli anni Cinquanta dei test nucleari e della corsa allo spazio. La giovane attrice, classe 1998, interpreta la maestra di una classe elementare che ballo on un cowboy.

Per Maya Hawke, diventata famosa grazie alla serie Stranger Things, è la prima esperienza nel “Wes-World”: “Quel posto mi ha regalato la sensazione che è quella che vorrei provare sempre facendo questo lavoro: la gioia assoluta. Era così che mi sentivo quando andavo a scuola, o quando stavo con i miei amici. Anderson è un mago che viene dal mondo che sta creando, e tutti noi siamo invitati a farne parte. La cosa si estende anche ai vestiti, a dove alloggiamo e cosa mangiamo”, ha detto a Repubblica.

Maya Hawke: “So quanto sia fortunata la mia condizione”

Maya Hawke è figlia d’arte, attrice e cantante. Intervistata da Repubblica durante il festival di Cannes in cui è stato presentato il film “Asteroid City”, la giovane attrice ha confessato di non aver mai avuto un piano B: “Ma io non potevo fare nient’altro che mi piacesse. Non ero un bravo studente, sono molto dislessica. Tornavo a casa da scuola e dipingevo, raccontavo storie, mi interessavano le lingue. Non ho mai eccelso in altro a parte che mi piacciono gli animali”. Nata nel 1998 dal matrimonio degli attori Ethan Hawke e Uma Thurman, Maya ha anche parlato del suo essere “figlia d’arte” (sui social è stato anche creato l’hashtag “nepo babies”): “C’è una differenza tra ciò che le persone immaginano siano i vantaggi e quelli che lo sono davvero. I vantaggi sono l’accesso alle persone e agli ambienti, supporto finanziario, informazioni, ma non significa che ti ritrovi magicamente sul set o i tuoi genitori facciano telefonate per te. So quanto sia fortunata la mia condizione: perché la cosa più difficile è aprire la porta, cosa che non ho dovuto fare da sola”.

