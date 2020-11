Maykel Fonts assente alla finale di Ballando con le stelle 2020, perchè?/ Il covid…

Maykel Fonts non parteciperà alla finale di Ballando con le stelle 2020 in programma oggi, sabato 21 novembre. Il maestro che, per tutte le puntate dello show di Raiuno ha accompagnato in pista Alessandra Mussolini, è risultato positivo al covid. Un brutto colpo per il ballerino che sperava di poter partecipare all’ultima puntata dello show e sperare di poter anche vincere. Alessandra Mussolini, così, scenderà in pista con Samuel Peron anche se, non ha nascosto l’amarezza di dover concludere la propria esperienza in finale senza il maestro che le ha insegnato a ballare e l’ha incoraggiata anche nei momenti difficili. “Purtroppo Maykel ha questa sospetta positività e quindi non potrà essere con me alla finale […] Il dispiacere è grande per il percorso che abbiamo fatto, perché ci siamo sempre divertiti e io mi sono sempre buttata come ha detto Carolyn Smith […]”, ha spiegato la Mussolini sui social.

MAYKEL FONTS, GLI AUGURI AD ALESSANDRA MUSSOLINI E SAMUEL PERON

Non sarà facile per Maykel Fonts rinunciare alla finale di Ballando con le Stelle 2020. Dopo settimane di prove e allenamenti, il maestro sperava di potersi giocare la vittoria con Alessandra Mussolini. Purtroppo, ciò non avverrà, ma Maykel, sui social, si è detto felice di poter vedere comunque Alessandra in finale insieme a Samuel Peron. “E’ bellissimo sapere di essere sostituito da Samuel Peron. Sono sicuro che lui e Alessandra spaccheranno anche perchè Samuel è un grande. Lo stimo tantissimo e sono contento che faccia la finale con Alessandro”, ha detto Maykel. Pur non potendo scendere in pista con la Mussolini, probabilmente, Fonts seguirà le esibizioni della sua “allieva” in collegamento da casa com’è già accaduto con Raimondo Todaro, Marco De Angelis e Lucrezia Lando che si sono assentati per motivi fisici nelle scorse puntate. “Maykel, un bacione enorme. So cosa vuol dire e ti sono molto vicino”, ha detto Samuel Peron chiamato a sostituirlo per aiutare Alessandra.





