Maykel Fonts: “Covid? Chiuso in casa 21 giorni”/ “Non vedo l’ora di fare il vaccino”

Il ballerino cubano Maykel Fonts è stato uno dei tanti artisti della tv che ha contratto l’epidemia di coronavirus. Per lui il virus è purtroppo giunto sul più bello, ad un passo dalla finalissima del programma di Rai Uno, Ballando con le stelle (di cui fa parte da quattro anni), costringendo quindi lo stesso coreografo sudamericano ad abdicare per il capitolo finale dello show 2020, facendo ballare da sola la partner Alessandra Mussolini. Oggi, fortunatamente, Maykel Fonts sta bene ed ha superato al meglio il covid, come spiegato dallo stesso ai microfoni del programma di Rai Uno, Storie Italiane, in collegamento dalla propria abitazione: “Adesso sono negativo per fortuna, mi sento benissimo, ma non vedo l’ora che ricominci tutto per tornare ballare di nuovo”.

Il ballerino ha aggiunto: “Sono rimasto 21 giorni chiuso in casa, poi ho fatto il tampone molecolare, ne ho fatti due, tutti quello che dovevo fare l’ho fatto e all’ultimo sono diventato negativo. Il vaccino anti-covid? Senz’altro lo farò, ne farei 450mila di vaccini solo per la possibilità di ricominciare la vita di nuovo, non si può stare così, noi artisti non facciamo niente, siamo chiusi in casa”. Con la chiusura dei teatri e delle sale da ballo, e con il blocco dei grandi eventi, sono migliaia gli artisti che durante il 2020 non hanno praticamente mai lavorato, e le prospettive per l’anno da poco iniziato, non sembrano per ora delle migliori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA