Maykel Fonts ha saltato la fila per tampone Covid?/ Eleonora Daniele: “Non capisco!”

Piccola polemica oggi a Storie Italiane in seguito al collegamento con il ballerino Maykel Fonts. Dopo essere risultato positivo al Covid alla vigilia della finalissima di Ballando con le Stelle, oggi per Fonts è stato il momento del fatidico tampone di controllo. Per questo si è collegato dalla sua auto ed ha spiegato in diretta tv: “Ho fatto il tampone questa mattina e il risultato lo avrò verso sera”. L’ultimo tampone di due settimane fa era positivo. “Sono stato in casa per due settimane e questo è il primo che faccio da allora”, ha aggiunto il ballerino in diretta. Samuel Peron, ex Covid, dallo studio ha voluto chiedere al collega quanta fila avesse fatto, dal momento che lui aveva fatto una fila di ben sei ore: “Me l’hanno fatto direttamente in auto per non farmi scendere”, ha spiegato Fonts, “La fila? Per fortuna non l’ho fatta. Ho seguito quanto mi è stato detto, ho prenotato”, ha aggiunto.

MYKEL FONTS HA SALTATO LA FILA PER TAMPONE COVID? INTERVIENE ELEONORA DANIELE

Le parole di Maykel Fonts sulla mancata fila, presumibilmente saltata, ha in qualche modo fatto saltare dalla sedia la padrona di casa Eleonora Daniele, da sempre molto attenta e corretta nel fornire le informazioni al suo pubblico. “Ma si fa la fila al drive in! Perdonatemi! Devo dare una corretta informazione: perchè hai saltato la fila?”, ha domandato stizzita. “Durante Ballando messaggiavo con il dottore, non conoscevo la procedura ma la settimana scorsa mi ha detto che dovevo fare questo”, ha spiegato innocentemente Fonts. “Ma Ballando è finito, stamattina tu sei andato a fare il tampone al drive in!”, ha incalzato la conduttrice. “Ma io non neanche cos’è il drive in, io stamattina sono andato dal mio dottore, lo stesso che è sempre venuto a farci il tampone a Ballando”, ha aggiunto il ballerino. “Io non riesco a capire: è un drive in o no?”, ha chiesto ancora la Daniele. A prendere le difese di Fonts è intervenuta Alba Parietti: “Vorrei salvare Fonts. Io ho fatto 15 tamponi e mai ad un drive in, solo in ospedali, centri medici con prenotazioni, non c’è solo il drive in ci sono tanti sistemi, possono mandarti anche degli infermieri specializzati, è un privilegio legato al lavoro che fai e alla produzione ma è un privilegio relativo”, ha spiegato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA